Elections régionales et départementales 2021 : La Poste reprend la distribution de 5 millions de plis électoraux confiés à Adrexo

L'entreprise privée, chargée de distribuer la propagande électorale aux côtés de La Poste, a été mise en cause après des "dysfonctionnements" en amont du premier tour.

La Poste a annoncé, mercredi 23 juin, qu'elle reprenait la distribution de 5 millions de plis de propagande électorale, confiés à l'origine à la société Adrexo, pour le second tour des régionales et départementales. Des dysfonctionnements avaient été rencontrés avant le premier tour, privant des dizaines de milliers de Français des traditionnelles professions de foi leur permettant de faire un choix éclairé. "A la demande de la société Adrexo, et après accord du ministère de l'Intérieur, La Poste travaille à la reprise de la distribution de 5 millions de plis supplémentaires qui relevaient des zones d'Adrexo", indique un communiqué du groupe postal.