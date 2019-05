Élections européennes : quelle majorité au Parlement ?

Les citoyens européens ont élu leurs députés dimanche 26 mai. Les forces politiques sont désormais recomposées. "Ce scrutin chamboule les équilibres politiques. Pour faire simple, les deux grands groupes politiques traditionnels s'affaiblissent", explique le journaliste Valéry Lerouge, qui fait référence au Parti populaire européen et aux socio-démocrates. Depuis quarante ans, ces deux formations politiques dominaient le Parlement européen. Elles composaient la majorité, mais vont désormais devoir composer avec d'autres forces.

La bataille pour la présidence du Parlement a débuté

"Cela profite à deux plus petits groupes politiques. Les centristes libéraux, qui seront sûrement rejoints par les députés LREM, et puis les Verts, qui ont gagné de nombreux sièges", précise Valéry Lerouge. Ces deux partis vont devenir incontournables pour créer des alliances et négocier des lois. Leur positionnement sera crucial pour déterminer le président du Parlement européen. "Les tractations ont commencé dès ce matin", rapporte Valéry Lerouge.

Le JT

Les autres sujets du JT