Élections européennes : "Les extrêmes droites mènent une guerre permanente contre la nature", dénonce Marie Toussaint

"Les extrêmes droites mènent une guerre permanente contre la nature, contre toutes les législations de protection de l'environnement", dénonce mercredi 29 mai sur France Inter Marie Toussaint, tête de liste des Écologistes aux élections européennes. À deux semaines du scrutin, la candidate écologiste martèle sa formule, selon laquelle les électeurs vont devoir choisir entre "un Pacte brun, fait de climatoscepticisme et de fascisme revisité" et "un Pacte vert, c'est-à-dire la poursuite de la transition écologique dans la justice sociale". Elle estime que compte tenu de "l'état de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale et de l'urgence pour la santé, c'est le Pacte vert qu'il faut choisir".

Marie Toussaint explique par ailleurs pourquoi le terme d'immigration n'apparaît pas dans la synthèse du programme de sa liste, et une seule fois dans sa version longue. L'eurodéputée justifie ce choix, en soutenant que son parti n'est pas "sous la domination de l'extrême droite". "Nous ne pensons pas que l'autre, que l'étranger soit la cause de tous les malheurs du monde et donc que l'immigration devrait être le sujet de cette élection", insiste-t-elle. Elle met ainsi en avant ses propositions sur le thème de l'immigration qui visent, d'après elle, "à respecter les valeurs de l'Europe, c'est-à-dire la dignité, le refus de traitements dégradants infligés à d'autres êtres humains", à savoir le "co-développement", la "solidarité entre les États membres" et "l'intégration".

"Reconstituer l'union de la gauche"

Pour la tête de liste Les Écologistes, le scrutin du 9 juin a pour priorité "le sort de l'Europe", bien que "tout le monde [veuille] en faire une élection nationale". Dans ce contexte, elle "appelle chacun et chacune [à gauche] à la responsabilité", jugeant ni "doux, ni digne" les attaques venant notamment de Manon Aubry, tête de liste LFI. Marie Toussaint rappelle d'ailleurs qu'elle a toujours "refusé la guerre des gauches" et insiste sur la nécessité de s'unir. "Quand on a l'extrême droite qui gangrène la France et le continent, en menant une guerre sans merci aux législations environnementales à l'heure du dérèglement climatique, on se doit d'être fort et d'agir ensemble", lance-t-elle.

L'eurodéputée considère qu'il "faut absolument reconstituer cette union de la gauche parce que lorsqu'elle est divisée, elle perd". "Face à la montée de l'extrême droite, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre", ajoute-t-elle. Elle regrette ainsi que "dans sa dernière note de blog Jean-Luc Mélenchon a dit que l'union de la gauche n'était plus possible" et d'avoir entendu "Raphaël Glucksmann dire qu'il est hors de question de travailler avec La France insoumise". "Reprenez-vous !", réagit-t-elle. Marie Toussaint argumente qu'il est de la "responsabilité" de la gauche "de construire une alternative à l'extrême droite et aux politiques naïves d'inconséquence écologique et de destruction des protections sociales qu'est la politique d'Emmanuel Macron".