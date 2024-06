Direct Elections européennes 2024 : à six jours du scrutin, l'Assemblée nationale rejette les deux motions de censure de LFI et du RN

L'Assemblée nationale a rejeté, lundi 3 juin, les deux motions de censure déposées par La France insoumise et le Rassemblement national. La première, soutenue par la gauche et le RN, a recueilli 222 voix, tandis que la seconde n'a recueilli que 89 votes, loin de la majorité absolue de 289 voix nécessaire pour faire tomber le gouvernement de Gabriel Attal. Les oppositions "cherchent le désordre" politique et économique avec de tels actes, avait dénoncé, plus tôt sur franceinfo, le Premier minitre. Suivez notre direct.

Pour Raphaël Glucksmann, l'interview d'Emmanuel Macron pose "problème". La tête de liste Parti socialiste-Place publique aux élections européennes, s'est insurgé, lundi, contre l'interview d'Emmanuel Macron à TF1 et France 2, prévue jeudi. Les Républicains et La France insoumise ont annoncé saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Raphaël Glucksmann en fera "probablement" de même.

Gabriel Attal invité du "8h30 franceinfo". A six jours des élections européennes, alors que le Rassemblement national caracole en tête des sondages, le Premier ministre a dénoncé une extrême droite qui se veut "contre tous les traités" européens. "Avec Valérie Hayer, on propose un plan de 1000 milliards d'euros d'investissements dans nos économies, dans les industries vertes [...] tous les secteurs qui vont créer des emplois", a également déclaré Gabriel Attal. Puis franceinfo réunit 12 invités – 10 têtes de liste et un candidat – pour "Demain l'Europe", une matinée événement en public à la Maison de la radio.

Le RN toujours en tête des sondages. Les sondages créditent la liste Rassemblement national de Jordan Bardella de 32 à 34% d'intentions de vote (32,5% dans un sondage Elabe paru samedi), loin devant la macroniste Valérie Hayer (16%) et la tête du liste du Parti socialiste-Place publique Raphaël Glucksmann (13%).

Derniers meetings. Ce week-end, l'heure était à la mobilisation générale dans tous les états-majors. "Ne soyez pas spectateur (du) déclin (de la France) : devenez acteur de son redressement et venez à nos côtés", a lancé le candidat du Rassemblement national en conclusion d'un discours prononcé devant plus de 5 000 sympathisants au Dôme de Paris. Dans le camp présidentiel, l'enjeu était de convaincre que "rien n'est joué", slogan omniprésent d'un grand meeting samedi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Manon Aubry (LFI) à Toulouse, Raphaël Glucksmann à Marseille, Marie Toussaint (Ecologistes) à Aubervilliers ont tous lancé des appels à la mobilisation, particulièrement en direction de la jeunesse.