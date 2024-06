Direct Elections européennes 2024 : "L'Europe est née grâce à la France, elle ne doit pas mourir à cause de la France", déclare Gabriel Attal

En campagne jusqu'au bout. Invité de l'émisison "Les 4 V" sur France 2, jeudi 6 juin, Gabriel Attal a déclaré : "L'Europe est née grâce à la France, elle ne doit pas mourir à cause de la France." A trois jours des élections européennes, le Premier ministre a appelé les Français à ne pas "envoyer un bastion d'extrême droite au Parlement européen". Il a également réagi à la polémique provoquée par son irruption dans l'auditorium de Radio de France lundi, lors d'une interview de Valérie Hayer. "Je trouve ce sujet anecdotique (...) Est-ce qu'elle l'a vécu comme certains le disent ? Pas du tout. On est main dans la main dans cette campagne", a-t-il affirmé. Suivez notre direct.

Les Néerlandais ouvrent le bal des élections. Quelque 370 millions d'Européens sont appelés aux urnes à partir de jeudi pour élire les 720 eurodéputés. Les Pays-Bas, où les bureaux de vote ouvrent aujourd'hui, lancent ce marathon électoral qui s'achèvera dimanche, jour de vote dans la majorité des Etats membres, dont l'Allemagne et la France.

Emmanuel Macron dans le journal de 20 heures de France 2 et TF1. A trois jours des élections européennes et à l'occasion des 80 ans du Débarquement, le président de la République interviendra dans le journal de 20 heures de France 2 et TF1 jeudi. Il doit s'exprimer sur l'actualité internationale, notamment les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza.

Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron de "manipuler l'opinion" avec la visite de Volodymyr Zelensky. La députée du Rassemblement national a jugé mercredi que le chef de l'Etat voulait "instrumentaliser" la guerre en Ukraine "jusqu'à la nausée", alors que le président ukrainien s'adressera vendredi aux députés à l'Assemblée nationale et sera reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée, à deux jours du scrutin.

Manon Aubry apporte son soutien à son rival du PS, après des tags antisémites retrouvés sur ses affiches de campagne."Ces actes antisémites sur les affiches de Raphaël Glucksmann sont abjects : je les condamne avec la plus grande fermeté. Il a toute ma solidarité, comme toutes les victimes de ce poison", a de son côté déclaré la tête de liste La France insoumise aux européennes sur son compte X, mercredi. La tête de liste PS-Place publique Raphaël Glucksmann a dénoncé la "haine antisémite" dont il fait l'objet.