DIRECT. Elections régionales et départementales : les bureaux de vote ont ouvert, 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour

Ce qu'il faut savoir

C'est le jour du dénouement. Les Français sont appelés aux urnes, dimanche 27 juin, pour le second tour des élections régionales et départementales. Les premiers résultats du second tour des élections régionales et départementales sont attendus à partir de 20 heures. Suivez cette journée de vote dans notre direct.

L'abstention au cœur du scrutin. Le premier tour des scrutins départementaux et régionaux a été marqué par une abstention record (à 66,72%). Le second tour connaîtra-t-il le même sort ? Premiers éléments de réponse à la mi-journée.

Soirées spéciales. Les premiers résultats du second tour et les premières analyses des scrutins seront à suivre sur franceinfo radio, franceinfo canal 27, France 2 et France 3.

Les ratés scrutés. Le premier tour avait été marqué par de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin, notamment l'acheminement de la propagande électorale. Qu'en sera-t-il pour le second tour ?

Listes complètes. Les tractations ont rythmé l'après premier tour. On connaît les listes en lice pour le second tour des régionales puisqu'elles devaient être déposées au plus tard mardi 22 juin à 18 heures. Le détail est à lire dans notre article.