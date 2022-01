DIRECT. Présidentielle : si Eric Zemmour n'obtient pas les 500 parrainages, "ce ne serait pas grave pour la démocratie", juge Sandrine Rousseau

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Bonjour @synou. Non, cela pourrait être différent, même si cela dépendra du protocole sanitaire mis en place par Roland-Garros (22 mai-5 juin) en concertation avec les autorités françaises. Mais pour l'instant, cela semble possible. Un sportif "qui ne sera pas vacciné (...) pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra", a déclaré la semaine dernière la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. En revanche, Novak Djokovic s'expose à un nouveau parcours du combattant pour les autres tournois du Grand Chelem, comme on vous l'explique dans cet article.

: En sera-t-il de même pour Rolland Garros ? Merci pour vos infos

: À l'hôpital Saint-Antoine, une équipe spécifique est chargée de libérer des lits pour accueillir les malades du Covid-19. Ils doivent identifier les patients qui sont aptes à sortir mais n'ont pas de solution d'hébergement. Reportage.









: Un mot des résultats en NBA. James Harden a été déterminant hier soir dans la victoire des Brooklyn Nets face aux Pelicans (120-105), durant laquelle son coéquipier et meilleur marqueur de la NBA Kevin Durant s'est blessé. De leur côté, les Toronto Raptors, portés par le talent de Pascal Siakam, ont surpris les Milwaukee Bucks, champions en titre (103-96).





: La justice australienne a donc maintenu l'annulation du visa de Novak Djokovic. "Gâchis", manque de "soutien" des autres joueurs, "agenda politique"... Les réactions du circuit sont diverses face à l'expulsion du joueur serbe.

: Bonjour @Nakai. Non, cela ne signifie pas qu'elle a déjà ses 500 parrainages. D'ailleurs aucun candidat ne peut techniquement déjà les avoir (ils n'ont que des promesses), puisque la récolte des signatures débute le 30 janvier. Les élus auront ensuite jusqu'au 4 mars pour envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Retrouvez toutes les dates de la présidentielle dans notre calendrier.

: L'annonce de candidature de Mme Taubira veut-il dire qu'elle détient les 500 signatures demandées ?

: "On a cette dramatisation tous les cinq ans avec des candidats qui montent habituellement au créneau en janvier."



Pour Bruno Cautrès, certains candidats dramatisent un peu."Ce n'est pas simple de rassembler les signatures, mais souligner la dimension anti-système de ces parrainages d'élus est un ressort important du populisme."

: Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour et Marine Le Pen critiquent vivement la nécessité de récolter au moins 500 signatures d'élus pour se présenter à l'élection présidentielle. Alors la règle des 500 parrainages d'élus pour être candidat est-elle "obsolète" ? Eléments de réponse avec notre journaliste Thibaud Le Meneec.







: "La candidature de Christiane Taubira va encore séparer, diviser et créer de la confusion."



"Mais pourquoi est-elle candidate, elle qui en décembre affirmait ne pas vouloir être une candidate de plus ?", s'interroge la candidate socialiste dans un entretien au JDD.

: Le gouvernement australien s'est félicité du rejet par la Cour fédérale d'Australie du recours de Novak Djokovic contre l'annulation de son visa et son expulsion. "La politique ferme de protection des frontières de l'Australie nous a maintenus en sécurité pendant la pandémie" de Covid-19, a affirmé le ministre de l'Immigration, Alex Hawke. "Les Australiens ont fait de grands sacrifices pour en arriver là et le gouvernement Morrison est fermement décidé à protéger cette position."

: Le groupe Altice Media, propriétaire de RMC et BFMTV, annonce lancer une enquête interne après avoir appris que son journaliste vedette Jean-Jacques Bourdin était visé par une plainte pour "tentative d'agression sexuelle". "Nous apprenons par voie de presse l'existence de cette plainte. Nous nous sommes entretenus avec Jean-Jacques Bourdin qui a vigoureusement contesté les faits dénoncés", déclare le groupe à l'AFP.

: Bonjour @Tom. Je sens une certaine ironie dans votre question... Concernant les odeurs, le député LFI Eric Coquerel veut garder la surprise, mais recommande sur franceinfo de regarder les thèmes qui seront développés : "La mer, l'espace, le numérique". A ExpoNantes, une structure dont les quatre murs, d'une largeur de 50 mètres, et le plafond seront composés d'écrans, va être installée. Elle permettra la diffusion d'images à 360 degrés pour les 3 000 personnes du public. Un dispositif diffusant des odeurs complètera l'immersion.

: un meeting olfactif pour Mélenchon ? Ça veut dire quoi ? Il va parfumer les dames présentes au meeting ? Il va apporter quelques odeurs malfaisantes ?

: Jean-Luc Mélenchon tient cet après-midi à Nantes un meeting "immersif et olfactif". "C'est mettre la technique au service d'un contenu", explique sur franceinfo le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel. "C'est ce qu'on avait fait avec les hologrammes [en 2017]."

: Invitée de franceinfo ce matin, l'écologiste Sandrine Rousseau explique qu'elle demande "plus que jamais" la démission du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, qu'elle accuse "d'incompétence totale" dans sa gestion de la crise sanitaire à l'école. Les membres du personnel de l'éducation nationale ont fait grève massivement jeudi dernier contre la valse des protocoles sanitaires liés au Covid-19.

: Bonjour @julien. Le tsunami provoqué par la puissante éruption d'un volcan sous-marin des îles Tonga, dans l'océan Pacifique sud, a causé des dégâts importants mais aucune victime, selon les autorités. Le Centre d'alerte aux tsunamis pour le Pacifique précise que la menace de raz-de-marée est "globalement passée" pour les pays riverains de l'océan, même si de légères variations du niveau de la mer restent possibles pendant quelques heures.









: Bonjour FI. A-t-on des informations sur l'importance du tsunami autour du pacifique ?

: Restons un peu aux Etats-Unis pour vous donner des nouvelles de Donald Trump. Lors d'un meeting devant ses partisans en Arizona hier, l'ancien président a répété qu'il avait gagné la dernière élection présidentielle et a critiqué les "politiciens de Washington" qui veulent "contrôler" les vies des Américains. "Les démocrates extrémistes veulent faire des Etats-Unis un pays communiste", a-t-il aussi lancé, non sans outrance.











: Bonjour @Aveyron45. Oui, la situation est sous contrôle. Les uatre otages retenus dans une synagogue du Texas ont été libérés sains et saufs cette nuit et leur ravisseur, qui demandait la libération d'une Pakistanaise condamnée pour terrorisme, est mort pendant l'assaut donné par la police. La prise d'otages a duré dix heures et a profondément affecté la communauté juive aux Etats-Unis.

: Bonjour Clément, a-t-on des nouvelles de la prise d'otages dans une synagogue aux États-Unis ? Merci

: Après deux semaines de débat sur le pass vaccinal au Parlement, le projet de loi doit être définitivement voté cette après-midi à l’Assemblée nationale. "Le pass vaccinal va entrer le plus vite possible en vigueur", déclare ce matin sur franceinfo la ministre déléguée chargée de l'Autonomie et conseillère départementale du Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon.

: "Non, ce ne serait pas grave pour la démocratie" si Eric Zemmour n'obtenait pas ses 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle, estime sur franceinfo Sandrine Rousseau. La présidente du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot fustige notamment les idées "extrêmes" et "fascistes" du candidat d'extrême droite.

: "Je suis extrêmement déçu de la décision de la Cour de rejeter mon appel de la décision du ministre d'annuler mon visa."



Dans un communiqué, Novak Djokovic assure qu'il va respecter le verdict de la justice australienne et qu'il s'apprête à quitter le pays. "Je respecte la décision de la Cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes en ce qui concerne mon départ du pays."

: "C'est une candidature de plus à gauche et je pense qu'on n'en avait pas spécialement besoin."



L'écologiste Sandrine Rousseau a réagi sur franceinfo à la candidature de Christiane Taubira à la présidentielle. "On est en train de se disperser" et l'union "ne se fera pas", a-t-elle déploré.

: Bonjour @mimi. Novak Djokovic s'expose à un nouveau parcours du combattant pour les autres tournois du Grand Chelem, comme on vous l'explique dans cet article. Mais à ce jour, c'est pour se rendre à Paris que l'horizon de Djokovic semble le plus dégagé, même si cela dépendra du protocole sanitaire mis en place par Roland-Garros (22 mai-5 juin) en concertation avec les autorités françaises. Un sportif "qui ne sera pas vacciné (...) pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra", assurait la semaine dernière la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

: Djoko pourra venir en France, sans pass vaccinal ? Merci pour votre travail.

: Vous n'avez rien suivi à l'affaire Djokovic ? On vous raconte dans cet article le feuilleton qui a contaminé la planète tennis pendant quinze jours de rebondissements.







(DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES ASIAPAC)

: Il s'agit de l'épilogue d'un feuilleton à rebondissements. A la veille du l'Open d'Australie, la Cour fédérale australienne a donc rejeté le recours intenté par le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays.





: On se fait tout de suite un point sur l'actu pour commencer :



• Djokovic sera donc privé de l'Open d'Australie. La Cour fédérale australienne a rejeté le recours intenté par le numéro un mondial de tennis contre l'annulation de son visa et son expulsion du pays.



• Le Sénat a voté hier soir en seconde lecture le texte mettant en place le pass vaccinal, en y apportant quelques modifications. Le dernier round parlementaire est attendu dans l'après-midi à l'Assemblée.



• Une accalmie semble se dessiner. Les hospitalisations pour Covid sont en légère baisse pour la troisième journée de suite, selon les chiffres officiels diffusés hier soir.



• Jean-Luc Mélenchon tient cet après-midi devant 3 000 personnes à Nantes un meeting "immersif et olfactif", une nouvelle expérimentation de militantisme politique.





Le PSG consolide sa place en tête du classement après une victoire tranquille contre Brest (2-0). Cet après-midi, la 21e journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment Rennes-Bordeaux à 13 heures.