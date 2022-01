DIRECT. Présidentielle : à midi, 336 000 personnes avaient voté à la Primaire populaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Bonjour @Freedom @pasroc @rien sur le camions? Je ne peux pas revenir sans cesse sur ce sujet. Mon collègue Raphaël Godet en a déjà parlé hier. Néanmoins, puisque vous le demandez, je rappelle que des milliers de personnes et des centaines de camions ont bloqué hier le centre de la capitale du Canada, Ottawa, pour protester contre les mesures sanitaires.



Parti de la grogne des camionneurs contre l'obligation vaccinale imposée pour franchir la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, le mouvement s'est ensuite étendu à des revendications plus larges. Sous les bureaux du Premier ministre Justin Trudeau, malgré le froid polaire, une foule bigarrée s'est réunie dans le calme : des familles, des jeunes criant "Freedom" ("liberté"), des plus vieux avec des casseroles.











(Lars Hagberg / AFP)

: On refait un point sur les principaux titres en ce début d'après-midi :



La finale messieurs de l'Open d'Australie est en cours. Qui aura le dernier mot entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal ? L'Espagnol a refait son retard contre le Russe, suivez le cinquième set décisifgrâce à nos confrères de franceinfo sport.



La gauche est suspendue au verdict de la Primaire populaire. A midi, 336 000 personnes avaient voté sur 467 000 inscrits, selon les informations de France Télévisions et franceinfo.



La femme retrouvée morte à Paris a été étranglée. Son compagnon, un policier, est toujours recherché. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "homicide volontaire sur concubin."



Un demi-siècle après, Derry commémore le cœur serré le "Bloody Sunday". Treize personnes ont été abattues par des soldats britanniques, un des épisodes les plus sombres du conflit nord-irlandais.

: Il l'a fait ! Après avoir été mené 2 sets à 0, Rafael Nadal s'offre un cinquième set de légende face à Daniil Medvedev. Les deux joueurs sont au coude-à-coude, 2-2 !

: Des centaines de personnes commémorent le "Bloody Sunday", où 13 personnes ont été abattues par des soldats britanniques (une 14e victime a succombé à ses blessures quelques mois plus tard), un des épisodes les plus sombres du conflit nord-irlandais. Enfant roses blanches à la main en tête, le cortège avait rejoint un peu plus tôt le monument qui rend hommage aux victimes.













(PAUL FAITH / AFP)



: Il s'en passe des choses sur le court à Melbourne. Une personne militant pour le droit des réfugiés a brièvement fait irruption pendant la finale de l'Open d'Australie entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal, avant d'être prestement évacuée par les membres de la sécurité. Elle portait une petite banderole avec l'inscription "Abolish Refugee Detention" ("Mettez fin à la détention des réfugiés"). Elle a rapidement été maîtrisée.

: Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour ce mois de février, il y aura de quoi explorer de vastes mondes avec le far west dans "Horizon : Forbidden West" et un immense territoire médiéval dans "Elden Ring".





: @Kevin : Effectivement. Rafael Nadal renverse une nouvelle fois le Russe et s'offre sept balles de break sur le service de Medvedev ! Le numéro 2 mondial s'arrache et écarte les six premières, pour finalement concéder un nouveau break dans la dernière au terme d'un jeu démentiel !

: C’est historique. Le manuscrit orignal du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, jamais montré au public français, va traverser l’Atlantique, cette semaine, pour être exposé à Paris dès le mois prochain. Frédéric Beniada retrace son itinéraire.





: On s'offre un petit tour de France avec vos villes et villages préférés. La ville d'Angers, première du palmarès des villes et villages où on vit le mieux, est aussi plébiscitée dans les commentaires. Merci d'avoir joué à ce jeu que j'ai lancé !







(Manuel Cohen / Manuel Cohen via AFP)

: "Si des candidats qui ne la reconnaissent pas finissent très mal classés, ça créera une situation chaotique à gauche."



Selon le politologue Bruno Cautrès, cette initiative est très contemporaine mais "a du mal à coexister avec le système des partis". Il prédit une situation plus complexe après les résultats qu'avant, et ce quel que soit le verdict.

: Sur France Inter, le député de la France insoumise Adrien Quatennens est interrogé sur la crise sanitaire et la primaire populaire.

: Le soutien de Nicolas Sarkozy et les défections au RN ont également été abordés dans l'interview de Valérie Pécresse sur France 3.

: Un nouveau pépin physique pour Sergio Ramos. Le défenseur star du Paris SG souffre d'une lésion musculaire au mollet droit, indique le club. Forfait pour le 8e de finale de Coupe de France contre Nice prévu demain, l'Espagnol est incertain pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, son ancienne équipe, le 15 février.

: Effectivement @Flo, c'est qui vient de se produire ! Tout en maîtrise, Rafael Nadal colle un jeu blanc à Daniil Medvedev et revient à 2-1. Il était encore trop tôt pour enterrer l'Espagnol ! On part donc sur un quatrième set.

: C'est toujours serré à Melbourne pour la finale de l'Open d'Australie. Daniil Medvedev a remporté deux sets, mais il est moins précis sur ses premières balles. Le Russe commence à se tendre et concède le premier break de cette troisième manche face à Rafael Nadal.

: Les quelque 60 000 personnes qui font partie de la bulle sanitaire mise en place pour éviter tout contact entre les participants aux JO et le reste de la population chinoise sont soumis à des tests quotidiens. Mais les organisateurs ont fait état hier de 36 cas liés aux Jeux olympiques.

: Pékin enregistre 20 nouveaux cas de Covid-19. C'est peu, mais dans ce pays à la politique "Zéro Covid", c'est le plus grand nombre de cas depuis 18 mois, au moment où la capitale chinoise se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d'hiver (4-20 février).

: Où vit-on le mieux en France ? Un palmarès avec les villes et villages où il fait bon vivre est dévoilé par Le JDD. Côté villes, Angers, troisième de l'édition précédente, chipe la première place à Annecy. Côté villages (moins de 2 000 habitants), c'est la station basque de Guéthary qui monte sur la plus haute marche du podium. Et vous, quel est votre ville ou votre village préféré ?

: Bonjour @Kat et merci pour cette petite pause (culinaire). Et au passage, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit !

: Bonjour. Un peu de légèreté.... Enfin pas pour la truffe ;-) Une TRUFFE de 750g remporte le concours de la plus grosse truffe à Sorges➡️ https://t.co/90AF2RacNG https://t.co/6MRrkESoOm









: De son côté, Jordan Bardella affirme, à propos des parrainages pour la présidentielle, qu'"il doit manquer une grosse centaine de signatures" à Marine Le Pen, la présidente du RN.

: Pendant ce temps, Philippe Poutou est lancé dans une "course de vitesse" aux 500 parrainages nécessaires pour être officiellement candidat à la présidentielle. Invité de France Inter, le candidat à l'élection présidentielle pour le NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) ne cache pas son inquiétude : "On est à 250 promesses il faut absolument atteindre les 500." La clôture des parrainages est prévue le 4 mars.

: Ukraine, Otan et réforme des retraites : ce sont les premiers sujets abordés par Francis Letellier sur France 3 dans "Dimanche politique". Au passage, la candidate LR à la présidentielle demande à Emmanuel Macron de débattre une fois qu'il sera déclaré candidat à la présidentielle. "Refuser le débat avant le premier tour c'est archaïque", affirme-t-elle.

: Bonjour . Pas de lien vidéo, mais un lien vers l'article de mes confrères de franceinfo sport qui commentent le super-G féminin de Garmisch-Partenkirchen en ski alpin.