DIRECT. Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse à la Mutualité, Yannick Jadot à Laon… Suivez la campagne ce samedi

: "Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky (...), on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux."



Plusieurs comtés du Kentucky ont été dévastés par le passage de la tornade.

: Une tornade a balayé plusieurs Etats des Etats-Unis, causant d'important dégâts. Dans le Kentucky, au moins cinquante personnes ont été tuées, selon le gouverneur de l'Etat.

: Voici les principales informations à la mi-journée :



• La décrue est amorcée dans les Pyrénées, après les fortes crues. Mais quatre départements restent placés en vigilance orange : les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.



• Philippe de Villiers affiche son soutien à Eric Zemmour. Cette figure de la droite souverainiste a rejoint le candidat d'extrême droite à la présidentielle à l'aéroport de Roissy, avant son déplacement en Arménie.



• Le match de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes est annulé. Reporté en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, il n'a pu être reprogrammé.



• L'édition 2022 du concours Miss France se tient ce soir à Caen. Vingt-neuf miss régionales de 18 à 24 ans se disputeront le titre.



: "Je suis l'ancien chef de l'Etat. J'ai un devoir de réserve. Je n'ai pas à me mettre dans la bagarre politique."



Invité de RTL ce matin, Nicolas Sarkozy a justifié son absence de soutien à Valérie Pécresse, depuis sa désignation comme candidate des Républicains à la présidentielle. "Naturellement, je prendrai position, le moment venu, mais je n'ai pas à être dans la campagne", assure-t-il.

: Ils ont été les précurseurs des boys bands. Les Monkees ont perdu leur dernier membre encore vivant. Michael Nesmith est mort chez lui en Californie. Il avait 78 ans. Nous revenons sur sa carrière.







: Ni clown, ni trapéziste... Le Festival international du cirque de Monte-Carlo annonce son annulation en janvier prochain, à cause de la crise sanitaire. L'édition 2021 avait déjà été annulée.

: Une figure de la droite souverainiste a rejoint Eric Zemmour à l'aéroport de Roissy : Philippe de Villiers. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle doit s'envoler pour un voyage en Arménie.

: Après les crues d'hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre cet après-midi à Peyrehorade, commune des Landes fortement touchée par les inondations. Franceinfo l'a appris auprès de la préfecture du département.

: Bill Russell est une légende du basket. Un maillot, porté par le numéro 6 des Boston Celtics en 1969, a été vendu aux enchères pour 1,1 million de dollars. Nous vous en disons plus.







: Où sont passés les 800 millions d’euros du plan anti-pesticides ? Depuis 2009, près d’un milliard d’euros a été distribué pour faire baisser la consommation de pesticides. Celle-ci a pourtant augmenté de près de 15 %. Voici l'enquête de la cellule investigation de Radio France sur les raisons de cet échec.









: Dans le sud des Landes, plus d’une centaine d’habitations de Peyrehorade étaient vides tôt ce matin. Les habitants ont dû évacuer dans la précipitation en raison des crues et des inondations. Voici notre reportage sur place.







: L'ancien maire UDI de Paimpol a été mis en examen pour "viol aggravé". Jean-Yves de Chaisemartin est placé "sous contrôle judiciaire strict". Selon le parquet, il s'agit de faits commis dans la "sphère privée". Plus d'infos dans notre article.

: "Jusque-là, s'attaquer à un homme qui a cette stature-là, c'était frappé de sens interdit. Et aujourd'hui, la société vient dire que s'attaquer aux femmes est désormais frappé de sens interdit."



Deux femmes viennent à leur tour de déposer plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol et agression sexuelle. Les deux plaignantes "font leur devoir de citoyenne", explique leur avocate sur franceinfo ce matin.





: Tout schuss. Vous pouvez suivre en direct avec franceinfo sport le Super-G de Saint-Moritz. Six Françaises y participent. Notamment Tessa Worley, qui fait son grand retour.

: Avis de gros temps sur le référendum. Une préalerte cyclonique sera déclenchée demain matin en Nouvelle-Calédonie, jour du troisième référendum sur l'indépendance. Plus d'infos dans notre article.

: "Il faut aller au bout de la logique et effectivement, rendre le vaccin obligatoire."



"Je pense que c'est d'ailleurs une hypocrisie de ne pas l'avoir mise en place parce que le gouvernement n'impose pas le vaccin, mais il impose le pass sanitaire." L'élu Les Républicains était l'invité de franceinfo ce matin.





: Bonjour , c'est une possibilité. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a évoqué l'éventualité d'une quatrième dose, lors de son audition au Sénat mercredi. "Il est possible que le 'boost' de la troisième dose soit durable dans le temps, mais il est aussi possible que nous ayons besoin d'une quatrième dose", si la réponse immunitaire faiblit au bout de quelques mois après ce rappel de vaccination, a-t-il expliqué.

: Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il y aura une 4ème dose de vaccin ? Merci

: Il ne reste plus que quatre départements en alerte orange aux crues dans le Sud-Ouest : les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

: A ce stade, Rennes, leader de son groupe, est déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Il aurait fallu que Tottenham l'emporte pour ravir la 2e place, synonyme de barrages, à Vitesse Arnhem.

: Le match étant annulé, le score par forfait de Tottenham-Rennes sera déterminé par l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA.

: Déception pour les supporters rennais. La rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes est annulée. Le match était prévu jeudi à Londres. Il a été reporté en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise. Il n'a pu être reprogrammé. L'UEFA l'annonce.

: Bonjour @Delugovan, j'ai interrogé des pharmacologues à ce sujet il y a quelques jours. Ils sont formels : pour la dose de rappel, Moderna et Pfizer se valent. Avec cette 3e dose, les deux vaccins "boostent" la réponse immunitaire de votre organisme contre le Covid. Sachez que si vous avez moins de 30 ans, on ne vous donnera que du Pfizer, le Moderna étant déconseillé pour cette population en raison d'un léger surrisque de myocardite, rare et non grave.

: Bonjour, pouvez vous me dire quelles sont les préconisations pour la dose de rappel ? J'ai eu Pfizer pour mes 2 premières injections, pour la 3ème dois je choisir Pfizer ou Moderna ? Je suis un peu perdue et surtout le "mélange " me fait peur. Avons nous des chiffres sur ce qui est préférable de faire? Merci

: Taux d'anticorps, durée de l'immunité, protection contre la transmission... Quelle est l'efficacité de la dose de rappel des vaccins contre le Covid-19 ? Réponse dans cet article.







: De l'atonie à la zizanie. Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo sont prêts à se ranger derrière une candidature unique à gauche. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon s'y refusent. Voici le récit de cette semaine qui a remis la gauche sous le feu des projecteurs.







: La Croix prend de la hauteur. Beaucoup de hauteur même. Le quotidien fait sa une sur le téléscope James Webb qui scrute les origines de l'univers.







: Qui sera élue Miss France ce soir ? Fin du suspense ce soir. En attendant, plusieurs prétendantes au sacre font la une dans leurs régions respectives.





: Sept régions ont réactivé le plan blanc dans leurs hôpitaux. Déprogrammation de certaines opérations et réaffectation du personnel vers les services de soins critiques... Le sujet fait la une de vos quotidiens locaux ce matin.





: Quel temps fera-t-il en France aujourd'hui ? Réponse dans cette météo en vidéo. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Voici la carte des neuf départements placés en vigilance orange par Météo France ce matin.

: Une vigilance crues est toujours en cours pour les bassins de l'Adour et des Gaves, précise Météo France. La vigilance rouge est levée sur le tronçon du Bec du Gave.

: Dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, une lente décrue des torrents et rivières, sortis de leur lit depuis hier, a commencé à s'amorcer ce matin.

: Voici les principales informations de ce samedi matin :



• L'alerte rouge est levée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Mais les deux départements restent placés en vigilance orange par Météo France. De même que sept autres, dans les Pyrénées et les Alpes, en raison des risques d'inondations, de crues et d'avalanches.



• L'écologiste Yannick Jadot tient aujourd'hui le premier grand événement d'une campagne qui peine à décoller, à Laon, dans l'Aisne. Un événement sur fond d'appels à l'union, dont celui lancé par Anne Hidalgo en faveur d'une primaire à gauche.



• La pression hospitalière continue de progresser en France. Près de 2 500 malades sont traités dans les services de soins critiques, selon les données hospitalières publiées hier. Au cours des dernières 24 heures, 55 339 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, en légère baisse par rapport à jeudi et mercredi.



• L'édition 2022 du concours Miss France se tient ce soir à Caen. Vingt-neuf miss régionales de 18 à 24 ans se disputeront le titre.



• Lens s'est incliné 3-2 face à Nantes, hier soir, et laisse désormais sa 5e place à la portée d'une cohorte de poursuivants, à l'issue du premier match de la 18e journée de Ligue 1.

: Bonjour à toutes et à tous ! Il est 9 heures, le live de franceinfo reprend du service. Bon début de week-end en notre compagnie.