DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview du candidat Jean Lassalle, invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Interrogé sur la polémique cabinet McKinsey,Jean Lassalle répond ne pas faire "le procès des cabinets de conseil. J'en ai dirigé un pendant 35 ans. Mais je ne conseillais pas le président de la République en direct ni d'autres chefs d'Etat, je n'avais pas pris cette ampleur mondiale qu'a Kinsey".

: S'il est élu, Jean Lassalle "enlève immédiatement la Coupe du monde du Qatar" pour l'organiser en Allemagne par exemple. "Vous n'aurez pas forcément la main là dessus si vous êtes élu", relève le journaliste des "Matins présidentiels" sur franceinfo.

: Sur la question de l'énergie, Jean Lassalle mise sur le développement des énergies renouvelables comme le solaire et "l'énergie de la mer" mais veut mettre un coup d'arrêt à l'éolien qui "dénature nos paysages". S'il est élu, le candidat "consultera l'ensemble des responsables pour voir s'il est exact qu'il y a des répercussions aussi nuisibles pour rendu aussi faible".

: Jean Lassalle entend aussi baisser la TVA sur les carburants. A la question de savoir combien cela coûterait à l'Etat, il botte en touche : "Le problème n'est pas de savoir ce que ça coûte", assure-t-il, pointant une hausse de "l'endettement" avec la politique du "quoi qu'il en coûte" pendant l'épidémie de Covid-19. "Il faut essayer de ne pas aggraver la situation."

: Jean Lassalle propose notamment de restaurer le service militaire obligatoire à 18 ans. "Je pense que le service est de nature à recréer un lien" en France, estime-t-il. Le candidat propose par ailleurs de reconnaître le vote blanc, même si "Monsieur blanc ne peut pas gouverner".

: Jean Lassalle, le candidat Résistons !, est l'invité des "Matins présidentiels" maintenant sur franceinfo, en duplex depuis Marseille (Bouches-du-Rhône). "Il y a un déficit considérable dans notre pays", commence-t-il, au sujet de son bus de campagne qui sillonne le pays.

: Jean Lassalle est l'invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo. Le candidat Résistons ! répondra à nos questions de 8h30 à 9 heures. Suivez son interview dans notre direct.

: Commençons par un point sur l'actualité :



Le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie affirme que Moscou a accepté "oralement" les principales propositions de son pays. Une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine en Turquie est même évoquée.



Sur le terrain, les forces russes se retirent de villes-clés situées près de la capitale et de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, pour se redéployer vers l'est et le sud. Une série d'explosions ont été entendues ce matin à Odessa, principal port de l'Ukraine.



C'est le pprint final à une semaine du premier tour. Après Emmanuel Macron, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, rassemble aujourd'hui ses troupes à Toulouse et la candidate de droite Valérie Pécresse les siennes à Paris.



Trois départements, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, sont toujours placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France.