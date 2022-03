DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez le débat entre Eric Zemmour et Yannick Jadot dans l'émission "Elysée 2022"

Ce qu'il faut savoir

Le grand rendez-vous politique de France 2 revient, jeudi 17 mars (à partir de 20h40), à un peu plus de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. "Elysée 2022" reçoit le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, la socialiste Anne Hidalgo ainsi que le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.

Le leader de Reconquête ! débattra avec Yannick Jadot, prétendant écologiste à l'Elysée, sur l'Europe et les questions d'immigration. De son côté, la maire de Paris fera face au président du groupe La République en marche (LREM) à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, pour un débat sur l'éducation et les retraites. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan échangera avec le député LREM Roland Lescure.

Les invités face aux journalistes de France Télévisions. Les trois candidats se succéderont face aux grandes figures de l'information de France Télévisions : Patrick Cohen, Francis Letellier, Nathalie Saint-Cricq, Thomas Snégaroff. Le journaliste économique Dominique Seux (France Inter et Les Echos) sera également présent.

Les propositions des candidats jugées en temps réel. Deux cents Françaises et Français connectés en visioconférence jugeront et commenteront en temps réel les propositions des candidats invités, avec les spécialistes des sondages d'Ipsos-Sopra Steria.

Eric Zemmour au coude-à-coude avec Jean-Luc Melenchon. Le président sortant et candidat à sa réélection est crédité de 31% des intentions de vote au premier tour du scrutin, devant Marine Le Pen (15,5%). Suivent Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour (12%) et Valérie Pécresse (11%), selon notre baromètre quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan crédités de 2,5% et 2% des intentions de vote. La candidate socialiste et le président de Debout la France arrivent huitième et neuvième, d'après notre baromètre quotidien. Ils sont crédités respectivement de 2,5% et 2% des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle.