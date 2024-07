Direct Législatives 2024 : "Ce n'est pas mon nom, la question", affirme Olivier Faure, alors que le NFP est sous pression pour s'accorder sur un Premier ministre

"Est-ce qu'on est pour ou contre continuer l'énergie nucléaire ? Si on ets pour, on ne peut pas faire de deal avec les Verts, c'est comme ça. "Est-ce qu'on est pour ou contre protéger les policiers et les gendarmes ? Si c'est le cas, on ne peut pas faire de deal avec le NFP, parce que c'est le désarmement de la BAC et c'est 20% de détenus libérés immédiatelent le programme du NFP."

#POLITIQUE Sur franceinfo, Gérald Darmanin évoque la possibilité d'une coalition à l'Assemblée. Il appelle les socialistes à rompre avec les autres compsantes du NFP pour bâtir une large coalition de républicains.