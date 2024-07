Direct Législatives 2024 : les insoumis ne peuvent "s'imposer à tous les autres" réagit Olivier Faure, après le rejet de la candidature de Laurence Tubiana

Ce NFP, pour lequel j'ai voté (1er et 2e tour), me désespère... il n'est même pas encore aux affaires qu'il démontre déjà son incapacité à travailler ensemble, de concert. Il y en a marre des égos démesurés des uns et des autres. Quand est-ce que le politique va comprendre qu'il est élu pour servir les intérêts du pays et non les siens.