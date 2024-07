Direct Législatives 2024 : "Il faut étudier tous les recours possibles", martèle Sandrine Rousseau après l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir

Ca ne passe pas. Au lendemain de la réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, le Nouveau Front populaire (NFP) ne digère par la nouvelle. Invitée de TF1 vendredi 19 juillet, l'écologiste Sandrine Rousseau a appelé à "étudier tous les recours possibles" après cette élection. La députée écologiste reproche au président Emmanuel Macron d'avoir accepté la démission de son gouvernement dans un timing qui permet à 17 ministres démissionnaires de voter, alors que le candidat de la gauche, le communiste André Chassaigne, a perdu de 13 voix. Suivez notre direct.

Après le perchoir, les postes de pouvoir. L'élection (très disputée) de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée à peine terminée, les députés s'attaquent aujourd'hui à la répartition des autres postes clés. Les présidents des groupes ont rendez-vous vendredi matin à 10 heures pour tenter de s'accorder sur une répartition des postes de six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires, qui forment avec la présidente de l'Assemblée, le bureau, sa plus haute instance exécutive.

Des divisions sur la place à laisser au RN dans la répartition des postes. La gauche souhaite exclure le RN des postes clés de l'Assemblée au nom du "front républicain", l'extrême droite veut faire valoir son statut, et la macronie est divisée sur la question. En cas de désaccord, et s'il y a plus de candidats que de postes, l'Assemblée se préparerait alors à partir de 15 heures à une longue série de scrutins, potentiellement à plusieurs tours.

André Chassaigne dénonce un "coup de force démocratique". Après la réélection de Yaël Braun-Pivet au poste de présidente de l'Assemblée, le député communiste et candidat de la gauche pour le perchoir a regretté, dans un communiqué publié jeudi soir, des "manœuvres élyséennes avec les LR" et un "coup de force démocratique qui trahit le verdict des urnes". Invité de franceinfo vendredi, le communiste a également dénoncé un vote des Républicains accordé "en échange de postes de responsabilité".