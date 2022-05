DIRECT. Législatives : Jean-Luc Mélenchon "ne sera jamais Premier ministre", raille Sébastien Chenu, porte-parole du RN

#ROLAND_GARROS La journée commence à Roland-Garros, où ce dimanche marque le début des 8es de finale. Un seul match débute à 11 heures : le duel entre Martina Trevisan et Aliaksandra Sasnovitch. Mais des noms plus ronflants sont au programme, avec Novak Djokovic vers 12h30, Rafael Nadal vers 15 heures, Carlos Alcaraz à 21 heures, et un duel entre les prometteuses Leylah Fernandez et Amanda Anisimova à midi. Suivez la journée dans notre direct.





(Christophe ARCHAMBAULT et JEAN CATUFFE / AFP)