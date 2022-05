DIRECT. Nouveau gouvernement : Clément Beaune dénonce les critiques "surréalistes et malhonnêtes" formulées à l'égard de Pap Ndiaye

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: "Je ne peux pas me résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée nationale soit incarnée uniquement par La France insoumise et par le Rassemblement national."







Invité d'Europe 1, CNEWS et Les Echos ce matin, le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, a estimé qu'il faut "un débat après les élections législatives" au sein de son parti, qui a essuyé il y a quelques semaines une débâcle historique à la présidentielle. "Nous avons à nous construire à nouveau, à réimaginer comment nous sommes ensemble, et cela va être le sujet des élections législatives (...)", a-t-il déclaré.

: DIRECT 🔴 Le ministre Damien Abad accusé de viols : "À ce stade je ne suis ni informé ni compétent pour en dire plus", affirme Gilles Le Gendre, député LREM de Paris https://t.co/gBij5oG7Cq



: "À ce stade je ne suis ni informé ni compétent pour en dire plus", avait déjà réagi ce matin le député LREM Gilles Le Gendre, questionné sur franceinfo à propos des révélations de Médiapart concernant les accusations dont fait l'objet Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

: "Je n'étais pas au courant des signalement contre Damien Abad", a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne. "Il n'y aura d'impunité pour personne, il faut que les femmes puissent libérer leur parole", a-t-elle ajouté, rapporte BFMTV. La cheffe du gouvernement s'est exprimée alors qu'elle est en déplacement dans le Calvados, où elle se présente aux élections législatives.

: L'une des deux femmes accusant Damien Abad assure auprès de Mediapart avoir retrouvé l'élu dans un restaurant et un bar en 2010. "Il propose du champagne, j’ai bu une coupe. Et là, black-out, jusqu’au lendemain matin. Ça ne m’était jamais arrivé, surtout pas après un seul verre", relate-t-elle au site d'investigation, lequel révèle qu'une autre femme a également porté plainte pour "viol" en 2017 à l'encontre du député. L'enquête sur ces faits présumés a été classée sans suite. Contacté par Mediapart, Damien Abad conteste les faits.

: Damien Abad, l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, tout juste nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, est accusé de viol par deux femmes pour des faits présumés datant de 2010 et 2011, a révélé Mediapart. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique confirme auprès de franceinfo avoir adressé un "signalement par mail" à La République en marche et aux Républicains au sujet de ces accusations. Retrouvez plus d'informations dans notre article. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

: Ces législatives pourraient d'ailleurs etre marquées par un certain suspense. L'identité du gouvernement dépend en effet de l'Assemblée nationale. Or, si "les législatives sont une élection de confirmation" pour le président de la République, cette année, "c'est la première fois qu'il y a un léger doute" sur cette majorité, estime Mathieu Gallard, directeur d'études à l'institut Ipsos. Ce qui ouvre la voie à des scénarios inédits.





: A peine la présidentielle passée, voilà que les Français sont à nouveau appelé aux urnes. Les élections législatives, moment clé de la vie politique française, permettent de choisir les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale pour fabriquer la loi et contrôler l'action du gouvernement. Si vous avez du mal à vous y intéresser, je reviens dans cet article sur les nombreux enjeux de ce scrutin. #LEGISLATIVES (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

: "Il faut assurer le financement de notre modèle social. Et annoncer aux Français qu'ils vont travailler moins, brandir la retraite à 60 ans, c'est leur mentir. C'est ce qu'a fait le RN pendant des années. C'est aussi une mesure que l'on retrouve dans le programme de la Nupes et qui n'est pas crédible."



Dans cet entretien au Journal du Dimanche, Elisabeth Borne martèle que "si on veut préserver le système de retraite par répartition, auquel nos concitoyens sont attachés, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps".

: Le Journal du Dimanche consacre la une de son édition du jour à la Première ministre Elisabeth Borne. Dans un entretien, elle revient notamment sur la réforme des retraites et s'engage : "Je ne mentirai pas aux Français."

: Voici un premier point sur l'actualité de ce début de journée :



La Russie continue de pilonner l'est de l'Ukraine. Selon le gouverneur de la région de Louhansk, "les Russes jettent tous leurs efforts pour capturer Sievierodonetsk". "La ville est en train d'être détruite, comme auparavant ils ont détruit Roubijné et Popasna", a-t-il dénoncé hier soir. Suivez notre direct.



Météo France a placé 13 départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit de la Gironde, la Charente, la Vienne, la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire et la Loire.



La Première ministre Elisabeth Borne défend le projet de réforme des retraites, insistant sur son vœu de "ne pas mentir" aux Français. "Ceux qui voudraient faire croire qu'elle n'est pas indispensable ne disent pas la vérité aux Français", affirme la cheffe du gouvernement dans Le Journal du dimanche. Suivez notre direct.



Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Le PSG va en revanche se séparer de son directeur sportif Leonardo, en poste depuis le 14 juin 2019.



• En Australie, le travailliste Anthony Albanese a proclamé sa victoire aux élections législatives, après que le Premier ministre sortant Scott Morrison a reconnu sa défaite. Voici cinq choses à savoir sur le futur Premier ministre australien.