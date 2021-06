DIRECT. Élections régionales : Gérald Darmanin reconnaît devant le Sénat des couacs de livraison de la propagande électorale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

: Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, se dit "favorable" au vote électronique sur BFMTV, expliquant que là où il était mis en place "ça s'est bien passé".

: La maire de Paris, Anne Hidalgo, dissocie Jean-Luc Mélenchon de Clémentine Autain et réaffirme sur franceinfo qu'elle ne "fera jamais alliance avec les 'insoumis' aux élections municipales".

: Le Rassemblement national a été "particulièrement victime" de l'abstention, selon Marine Le Pen car "deux catégories s'abstiennent plus que d'autres : les jeunes et les classes populaires", soit les deux grands électorats du parti, avance-t-elle sur France Inter.

: "Plusieurs raisons ont été avancées" par Adrexo pour expliquer ces manquements comme des "attaques informatiques, beaucoup de vacataires, peut-être que ce marché était trop gros pour eux", détaille le ministre de l'Intérieur qui a demandé aux sociétés de lui communiquer par écrit quelles ont été leurs difficultés.

: Concernant Adrexo, "on a constaté des documents entreposés par terre parfois mis dans des poubelles et même parfois, cas exceptionnel, brûlés", ajoute Gérald Darmanin.

: "Pour la Poste, 9% des plis n'ont pas été distribués", précise le ministre de l'Intérieur, indiquant que cela "peut correspondre aux personnes décédées ou ayant déménagé", mais que ça n'explique pas tout.

: Auditionné au Sénat sur les dysfonctionnements des distributions des professions de foi, Gérald Darmanin assure que La Poste "n'est pas dépourvue de toutes critiques" et que des améliorations sont possibles pour Adrexo mais également "pour elle".

: Bernard Tapie appelle à "faire barrage au Front national" en Provence-Alpes-Côte d'Azur dénonçant dans un entretien accordé à France 3 un "discours fasciste, impératif". <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "Nous vous demandons de donner des explications (...) et nous attendons beaucoup de vous ce matin", prévient François-Noël Buffet, président (LR) de la commission des Lois du Sénat, s'adressant à Gérald Darmanin.

: Chargé conjointement avec La Poste d'assurer l'envoi dans les boîtes aux lettres de la propagande électorale, l'opérateur privé Adrexo est accusé d'avoir failli à sa mission, privant ainsi des dizaines de milliers de Français des traditionnelles professions de foi leur permettant de faire un choix éclairé.

: L'audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin débute au Sénat concernant les problèmes d'acheminement des documents électoraux.

: L'abstention est due au modèle de la "Ve République qui ramène tout à un homme, le président de la République", avance Eric Coquerel, député LFI sur Sud Radio, précisant que son parti est "le seul à proposer une VIe République".

: Pour l'ancienne ministre et sénatrice PS Laurence Rossignol, le rassemblement des listes de Julien Bayou, Clémentine Autain et Audrey Pulvar en Ile-de-France est "une bonne nouvelle : ça casse l'idée que la gauche est incapable de se réconcilier".









: Le patron d'Adrexo, l'un des prestataires, "sera auditionné", a précisé François-Noël Buffet. "A ce stade on [la commission] pense que ça [les problèmes de distribution des professions de foi] ne concerne que la société Adrexo".

: "La commission des lois [du Sénat] va se transformer en commission d'enquête" sur les problèmes de distribution des documents électoraux avant le premier tour des départementales et régionales, a déclaré sur franceinfo François-Noël Buffet, président (LR) de la commission des Lois du Sénat.

: Pour Yannick Jadot à EELV, la présidentielle monopolise l'attention et écrase les autres élections qui "paraissent accessoires". Notre journaliste Margaux Duguet fait le point sur les réactions de la classe politique face à cette abstention record.

: A La France insoumise, on ne pointe pas un supposé "je-m'en-foutisme" des électeurs mais on s'exonère de toute responsabilité. "On ne se sent pas vraiment responsable de l'abstention", affirme le député Eric Coquerel, qui estime que leur proposition d'une sixième République permettrait de bien mieux inclure les citoyens dans le processus démocratique.

: Au Rassemblement national, Philippe Olivier, le conseil spécial de Marine Le Pen, a du mal à voir ce qu'il aurait fallu faire pour intéresser les électeurs. "Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, on était présent partout".

: Au lendemain des marquées par une abstention massive, les responsables politiques cherchent encore à comprendre ce chiffre record. "Bien sûr, il y a le contexte du Covid mais il y a un mouvement de fond qui est bien plus large", constate Emmanuelle Wargon, ministre du logement et tête de liste dans le Val-de-Marne.