Direct Elections européennes : dernier week-end de campagne pour les principales têtes de liste, à une semaine du scrutin

"On le sait. Aujourd'hui, une partie des électeurs est moins ancrée dans des convictions, on a une société qui est plus liquide."

#EUROPEENNES Selon le politologue Jérôme Fourquet, "il y a deux principales fuites" dans l'électorat macroniste. À neuf jours des élections européennes, environ "10% d'électeurs macronistes" déclarent qu'ils "envisagent de voter pour la liste de Raphaël Glucksmann" (PS-Place publique). Par ailleurs, "8 à 10% envisagent de voter pour la liste menée par Jordan Bardella, notamment sur des questions de pouvoir d'achat et d'insécurité", explique-t-il.