Direct Démission du gouvernement Attal : la gestion des "affaires courantes" assurée, les tractations continuent à gauche

#ETATS_UNIS Elon Musk a annoncé hier sur X qu'il allait déplacer au Texas le siège de l'entreprise aérospatiale SpaceX et du réseau social X, l'ex-Twitter, en signe de protestation au passage d'une loi sur les élèves transgenres, promulguée en Californie. "C'est la goutte d'eau", a écrit l'entrepreneur, justifiant sa décision par le passage de ce texte "et de beaucoup d'autres qui l'ont précédé" et qui "attaquent les familles et les entreprises".