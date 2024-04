Direct Blocage de Sciences Po Paris : "Le gouvernement devrait stopper les financements publics", juge François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes

En établissant un accord avec eux, la direction de Sciences Po Paris a "démissionné" face aux étudiants propalestiniens qui ont bloqué l'établissement vendredi. C'est ce qu'a estimé François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes, dimanche 28 avril, sur CNews. La direction de l'établissement a annoncé, vendredi soir, la suspension de procédures disciplinaires et l'organisation d'un débat interne. Suivez la situation dans notre direct.

"Il n'y aura jamais de droit au blocage", assure Gabriel Attal. Le Premier ministre est revenu sur l'incident, samedi, lors d'un déplacement à Pirou (Manche). Le chef du gouvernement a dénoncé un "spectacle navrant" et "l'action d'une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles à nos étudiants et nos enseignants".

Le gouvernement remercie la direction. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a de son côté "remercié" la direction de Sciences Po après l'accord qui a mis fin au mouvement dans cet établissement "qui doit rester un lieu d'études, de respect et de débat serein".

La Licra dénonce des "méthodes liberticides" et "inacceptables". La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a été contrainte de déplacer à l'hôtel de ville de Reims sa convention nationale prévue samedi sur le site de Sciences Po à Reims, en raison d'un blocage du campus en soutien à la cause palestinienne.