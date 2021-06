Abstention aux élections régionales : une "crise profonde de la démocratie locale", déplore Marine Le Pen après le second tour

"Ce soir, nous ne prendrons pas de région." Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, a reconnu la défaite de son parti au second tour des élections régionales, dimanche 27 juin. Elle a notamment dénoncé des "alliances contre-nature" de la part des présidents sortants et affirmé que le résultat en Paca "démontre que la mobilisation est la clé des victoires à venir". La tête de liste du RN, Thierry Mariani, a terminé deuxième dans cette région, en obtenant plus de 40% des voix.

"Nous vivons une crise profonde de la démocratie locale", a-t-elle poursuivi, regrettant la forte abstention. Après l'échec de son parti aux élections régionales, Marine Le Pen mise désormais sur la présidentielle. Celle-ci "apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques", a-t-elle ainsi estimé. La candidate RN a enfin donné "rendez-vous aux Français, dès demain, pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin".