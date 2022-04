Cartes Election présidentielle 2022 : la participation à midi est-elle faible ou élevée dans votre département ?

Pour le second tour de l'élection présidentielle, 48,7 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche. à midi, ils étaient un peu plus d'un sur 4 à s'être déplacés. Qu'en est-il département par département ?

À midi, la participation au deuxième tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, s'est établie à 26,41% au niveau national, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, en recul de près de 2 points par rapport au précédent scrutin de 2017, où elle avait atteint 28,23%. C'est en revanche un petit peu plus qu'au premier tour, où 25,48% des électeurs s'étaient déplacées à midi. Les électeurs se sont-ils déplacés pour aller voter dans votre département, depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures ? Pour le savoir, consultez notre carte ci-dessous.

Le Gers, champion de la participation

Les cinq départements où la participation est la plus élévée à la mi-journée sont le Gers, le Jura, l'Ain, les Landes et la Saône-et-Loire. À l'inverse, les cinq territoires où le taux de participation est le plus faible sont la Seine-Saint-Denis, Paris, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et la Haute-Corse.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures, voire 20 heures dans les grandes villes. Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 12 candidats à la présidence de la République.