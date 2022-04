Carte Présidentielle : département par département, comment a évolué la participation en cinq ans ?

Une participation en baisse de plus de deux points au niveau national entre 2017 et 2022 à 17h, mais la tendance n'est pas la même selon les territoires. Regardez la situation dans votre département sur notre carte.

À 17h, la participation au deuxième tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, s'est établie à 63,23% au niveau national, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, en recul de plus de deux points par rapport au précédent scrutin de 2017.

Pour autant, la baisse n'est pas uniforme dans tous les départements français. Le département de l'Eure connaît la plus forte chute, avec plus de dix points de baisse de participation entre le second tour de 2017 et celui de 2022, à 17h, suivi par la Seine-Saint-Denis (-9) et les Deux-Sèvres (-8).

De l'autre côté, certains départements ont une participation supérieure cette année par rapport à il y a cinq ans. C'est le cas par exemple du Var, qui gagne plus de six points de participation, ou de la Seine-Maritime qui en gagne près de cinq.