Anne-Marie est une jeune retraitée qui souhaite faire fructifier son épargne. Un jour, elle clique sur une publicité qui promet des placements avantageux. Après s'être s'inscrite sur la page du site vers lequel renvoie la publicité, elle est très vite rappelée par une plateforme, Trade 360. Au bout du fil, un soi-disant courtier sur les marchés financiers, qui manie le langage des traders. Il la persuade d'investir 5 000 euros dans un premier temps, et la guide pour acheter de l'or, du pétrole.

En confiance, Anne-Marie réalise, en quatre mois, 54 000 euros de virements, la totalité de son plan épargne retraite, sur la plateforme. Mais elle ne verra jamais la couleur d'un retour sur investissement. Pire, elle perd toutes ses économies.

"Obligations", "positions", "stop loss"...

Ces fausses annonces, c'est le premier niveau du piège dans lequel est tombée la retraitée. Une fois le courtier entré en contact avec elle via la publicité, il lui a demandé de remplir un formulaire de compétence. Depuis 2007, une directive européenne le rend obligatoire pour ouvrir un compte de trading. Son objectif est de protéger les traders débutants et de les empêcher de prendre trop de risques. Les professionnels, eux, peuvent en prendre davantage et sont responsables de toutes leurs décisions.

C'est le second niveau du piège qui se referme sur Anne-Marie : elle remplit le formulaire en suivant les conseils du courtier… et se retrouve sans le savoir aux commandes d'un compte professionnel. Le courtier peut ainsi lui faire prendre plus de risques, et surtout se dédouaner en cas de litige.

"Le pétrole monte, il faut rajouter 10 000 !"

Une machine implacable se met alors en marche. Mis en confiance par de premiers gains, le client est poussé à investir toujours plus. Anne-Marie se souvient d'un coup de fil qui l'a marquée : "Ça y est, le pétrole monte ! On va faire une opération, il faut rajouter 10 000 ! Faites-le tout de suite !" Non content de lui avoir fait perdre toutes ses économies, Trade 360 continue même à la contacter par la suite pour lui faire des "propositions très avantageuses"... Et décline toute responsabilité dans ses déboires financiers, puisqu'elle a passé elle-même les ordres d'achat depuis son ordinateur...

Extrait de "Pièges sur internet", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 21 avril 2022.

