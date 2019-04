On vous explique le nouveau le service de paiement mobile instantané lancé par les grandes banques françaises

Paylib va rendre immédiat le service de virement mobile entre particuliers, alors qu'avant le transfert d'argent nécessitait un délai d'un ou plusieurs jours.

Nouvelle manière de se prêter de l'argent entre proches, ou simple gadget ? Les grandes banques françaises vont généraliser "d'ici à l'été" un nouveau service permettant à leurs clients particuliers d'envoyer instantanément de l'argent d'un compte bancaire à un autre, via un téléphone mobile, a-t-on appris jeudi 4 avril via la société Paylib. Franceinfo revient sur cette innovation en quatre questions.

1 Comment ça marche ?

Baptisé "Paylib entre amis", ce nouveau service est une évolution du système de paiement entre particuliers qui existe depuis l'an dernier. Le transfert d'argent de personne à personne, qui nécessitait un délai d'un ou plusieurs jours, devient désormais instantané.

En pratique, il vous faudra activer le service Paylib depuis l'application de votre banque installée sur votre smartphone. Ensuite, il suffira d'entrer le montant de la somme que vous souhaitez transférer à un proche, son numéro de téléphone et de valider le paiement. Si votre proche a lui-même activé Paylib depuis son téléphone, son compte sera immédiatement crédité, même s'il est client d'une banque différente de la vôtre. Si ce n'est pas le cas, un SMS l'invitera à remplir un formulaire pour récupérer son dû.

La Caisse d'épargne, qui propose déjà cette fonctionnalité, a publié à la fin mars une vidéo présentant le processus d'utilisation de ce service.

Paylib assure, en outre, que son infrastructure est sécurisée, et que l'ensemble des données personnelles ne quittent pas le système bancaire du client.

2 Combien ça coûte ?

Un porte-parole de la société a indiqué que les éventuels plafonds (par transaction, jour ou semaine) et le coût de ce service seraient laissés à la discrétion de chaque banque. Le Parisien relève que le Crédit mutuel propose à ses clients ce service gratuitement. "Aujourd'hui, les plafonds sont souvent compris entre 100 et 500 euros pr transaction", précise au quotidien le directeur de l'offre "entre amis" de Paylib.

3 Quelle clientèle est visée ?

"Paylib entre amis" concernera potentiellement plusieurs dizaines de millions de personnes, puisqu'il sera proposé aux clients des établissements Crédit agricole, BNP Paribas, Banque postale, Société générale, Banque populaire, Caisse d'épargne ou encore Crédit mutuel. "Certaines banques proposent déjà cette nouveauté et les principales banques seront prêtes d'ici à l'été", précise Paylib.

Cité par Le Parisien, Serge Maître, président de l'Association française des usagers des banques, regrette toutefois que cette innovation soit synonyme de "clivage social" : "Pour accéder à ce service, il faut un smartphone récent, on s'adresse à une clientèle très spécifique".

4 Qui est derrière cette nouveauté ?

Ce service est proposé par la société Paylib, créée en 2013 par les banques BNP Paribas, Banque postale et Société générale. Elles ont depuis été rejointes par Crédit mutuel Arkéa, le Crédit agricole, Boursorama, le groupe BPCE (Banque populaire et Caisse d'épargne), le Crédit mutuel et le CIC.

Paylib revendique 1,8 million d'utilisateurs particuliers ou commerçants, qui profitent de trois types de services accessibles depuis un téléphone mobile : du paiement en ligne, du paiement en magasin sans contact et du paiement entre particuliers sans avoir besoin d'entrer les coordonnées bancaires de ses proches depuis 2018.