L'épargne des Français signe une année 2023 "exceptionnelle" avec 935,5 milliards d'euros

Un montant record. L'épargne réglementée des ménages français, placée sur les Livrets A, Plans épargne logement et autres Livrets d'épargne populaire, atteint 935,5 milliards d'euros fin 2023. Il est en hausse de 7% par rapport à 2022, selon la Banque de France, qui vient de publier son bilan 2023 des produits d'épargne réglementée pour lesquels l'État fixe les taux de rémunération.

L'année 2023 a été "exceptionnelle" grâce aux mesures très incitatives mises en place ces dernières années. Les Français ont placé plus de 61 milliards d'euros supplémentaires sur leurs produits d'épargne réglementée, en 2023. Un niveau inégalé depuis plus de dix ans avec des records historiques pour deux livrets : le Livret A et le Livret d'épargne populaire.

Le succès du Livret d'épargne populaire

Le Livret A est le produit phare de cette palette bancaire encadrée par l'État. Il attire les épargnants grâce à son taux avantageux, qui a été augmenté à 3% en 2023. La Banque de France décerne aussi sa médaille "olympique" au Livret d'épargne populaire. Les dépôts nets ont quasiment triplé en 2023 sur ce livret réservé aux ménages aux revenus modestes. Son plafond a été relevé en octobre et son taux est encore plus incitatif, bien au-dessus de l'inflation avec 6% au second semestre 2023. Mais attention, ce taux a été redescendu et baissera à 4% en août.

La Banque de France apporte une nuance à ce succès. Parmi les Français éligibles, près de 8 millions n'ont pas ouvert de Livret d'épargne populaire. Ces produits d'épargne réglementée servent notamment à financer le logement social ou les petites et moyennes entreprises. Ces financements sont logiquement en hausse, indique la Banque de France. Elle salue donc "l'utilité de ces ressources".