Épargne : le plan d'épargne avenir climat, un nouveau produit destiné aux jeunes, arrive dans les agences

Bientôt, les parents souhaitant mettre de côté une somme d'argent pour leurs enfants seront tentés de se tourner vers le plan d'épargne avenir climat, nouveau produit d'épargne qui présente des avantages, mais aussi ses spécificités qui ne conviendront pas à tous.

Un petit nouveau va bientôt faire son apparition dans votre banque : le plan d'épargne avenir climat. Réservé aux moins de 21 ans, son taux sera d'au moins 3%, pour un montant limité à 22 950 euros maximum. Un produit qui séduit déjà des parents et grands-parents qui souhaitent économiser pour leurs enfants et petits-enfants. D'autant plus que sa rémunération est supérieure à celle du Livret A. Son taux dépendra toutefois de chaque banque.

Une épargne sur le long terme

Car quel que soit le plan d'épargne choisi, l'objectif reste le même : financer des projets bas carbone, et favoriser l'industrie verte. "Une épargne solidaire et pour le climat, ça m'intéresse", affirme une mère dont les trois enfants "préfèrent (qu'elle) investisse dans du solidaire que dans les voitures ou dans le luxe". Une épargne pour des projets à long terme, car il faut placer son argent minimum cinq ans pour être exonéré de taxes. "Le livret A est extrêmement liquide, on peut entrer et sortir à sa guise, tandis qu'avec le PEAC, il y a un blocage de l'épargne au minimum jusqu'à la majorité", explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.