Argent : les Français ont placé beaucoup d’argent sur leur Livret A, depuis le début de la crise

En apparence ils dépensent un peu, mais en réalité ils épargnent beaucoup. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les Français ont placé énormément d’argent sur leur Livret A, notamment. “Que voulez-vous dépenser, on ne peut plus bouger”, décrit une Parisienne en train de faire son marché, mercredi 20 janvier. “Quand vous n’allez plus à l’opéra, au cinéma ou au théâtre, cet argent-là, qu’est-ce que vous en faites”, détaille une autre passante. Comme beaucoup, elle a épargné et les Livrets A des Français abritent désormais quelque 26,5 milliards d’euros.

“Tout le monde a un peu peur”

S'il y a ceux qui épargnent un peu par obligation, il y a aussi ceux qui le font par précaution. La crise dure et l’inquiétude grandit chez certains. “C’est une mesure de sécurité”, précise un retraité. “Tout le monde a un peu peur et tout le monde préfère avoir un peu d’argent de côté”, ajoute un autre.

Le JT

Les autres sujets du JT