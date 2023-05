Euromillions : trois gagnants, dont un Français, se partagent le jackpot de 158 millions d'euros

Les autres chanceux résident au Royaume-Uni et en Suisse. Chacun empoche plus de 53 millions d'euros.

La chance a souri à trois personnes résidant en France, au Royaume-Uni et en Suisse, qui ont remporté le jackpot Euromillions de plus de 158 millions d'euros mis en jeu vendredi 5 mai, a annoncé la Française des jeux (FDJ).

Grâce à la combinaison 3, 8, 18, 34, 49 et les numéros étoiles 3 et 7, les trois gagnants se partageront une cagnotte qui a finalement atteint 159,1 millions d'euros, soit plus de 53 millions d'euros chacun. Ils disposent de 60 jours pour se manifester.

Les détails sur les localités dans lesquelles ont été validées les grilles gagnantes seront divulgués une fois le paiement des gains effectué. Le plus gros jackpot de l'histoire de la loterie européenne en France remonte au 15 octobre 2021 : 220 millions d'euros avaient été remportés à Tahiti par une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois.