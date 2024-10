Découverts bancaires : comment faire baisser les frais ?

45% des Français ont leur compte en banque en négatif au moins une fois par an. Un comparateur de tarifs bancaires a fait les comptes sur les frais que cela engendre.

Un Français sur deux se retrouve dans le rouge avant la fin du mois au moins une fois par an, et cela peut coûter cher. Le dépassement du découvert autorisé entraîne des frais. Les commissions d'interventions reviennent souvent à 8 euros, auxquels il faut ajouter les frais pour la lettre informant du découvert et les agios. Ces derniers varient : entre 18 et 22% dans les banques de réseau et autour de 16% dans les banques en ligne. En moyenne, les Français payent 75 euros de frais de découvert chaque année, et cela peut grimper jusqu'à 300 voire 500 euros.

Contacter son conseiller

Anna Meylacq, porte-parole de Panorabanques, conseille en cas de dépense imprévue de "penser à contacter son conseiller bancaire avec qui on pourra négocier ces frais" et de "mettre des alertes sur nos applications qui peuvent nous notifier dès qu'on arrive à zéro." Autre piste : utiliser un comparateur en ligne et faire jouer la concurrence entre les banques.

