Autoroutes : quels sont les péages les plus chers de France ?

Le chiffre d'affaires des autoroutes françaises s'élève à plus de 10 milliards d'euros. Les tarifs ont particulièrement augmenté cette année. Une dépense à prendre en compte dans le budget des vacances. Sur quelles autoroutes le porte-monnaie va-t-il en prendre un coup ? "Globalement, les autoroutes qui étaient déjà les plus chères le seront encore plus. Par exemple, l'A28, en Normandie, entre Caen (Calvados) et Alençon (Orne) : 5% d'augmentation, soit un euro supplémentaire à chaque passage. Autre exemple : l'A19, dans le Loiret coûte 3% plus cher ; l'A65, dans la région de Pau (Pyrénées-Atlantiques), augmente quant à elle de 3,5%. En dix ans, les tarifs ont déjà flambé de 20% au total", explique le journaliste Julien Cholin sur le plateau du 19/20.

Le principe du pollueur-payeur en vigueur

Il pourrait y avoir de nouvelles taxes pour lutter contre la pollution. "L'idée, c'est d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Par exemple, pour un Paris-Strasbourg (Bas-Rhin) en véhicule électrique, vous débourseriez 0,50 € de plus, mais si vous conduisez un véhicule essence, ce serait 1,80 €, et jusqu'à 4,05 € pour un vieux véhicule diesel. Le dispositif a été approuvé par le Parlement européen le mois dernier. Il doit maintenant être avalisé dans les États membres pour une application progressive en 2021", conclut-il.

