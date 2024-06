Assurance-vie : Reclaim Finance demande plus de "régulation" pour que l'épargnant puisse "faire un choix éclairé" sur la transition écologique

Reclaim Finance demande plus de "régulation de la part des pouvoirs publics" et de "transparence" dans les contrats d'assurance-vie pour que l'épargnant puisse "faire un choix éclairé lorsqu'il souhaite que son épargne bénéficie réellement à la transition" écologique, explique son chargé de campagne assurance, Ariel Le Bourdonnec, sur franceinfo, mercredi 5 juin.

D'après un rapport de l'ONG, l'assurance-vie, premier produit d'épargne des Français avec plus de 1 900 milliards d'euros d'encours, "contribue à alimenter le dérèglement climatique". Sur plus de 8 000 unités de compte [parts ou actions de valeur mobilière ou immobilière ou des produits structurés] analysées, "63% de ces unités de compte contiennent au moins une entreprise qui développe des nouveaux projets d'énergies fossiles", ajoute Ariel Le Bourdonnec.

"Vous avez aujourd'hui énormément d'unités de compte qui ont cette étiquette verte, green, responsable, et finalement, quand on regarde dans ces unités de compte, on retrouve toujours les mêmes entreprises", affirme le chargé de campagne assurance de Reclaim Finance. Il s'agit notamment de TotalEnergies, Eni, BP et Shell. "TotalEnergies apparaît dans plus de 25% de ces unités de compte qui ont été analysées", précise Ariel Le Bourdonnec. Les assureurs qui proposent des assurances-vie ont "des engagements sur le papier", mais "dans les faits, ils continuent de placer l'argent dans leurs épargnants dans de telles entreprises", déplore-t-il.