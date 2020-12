VIDEO. Gastronomie : "La théorie du low cost a abîmé l'artisanat, et a quasiment détruit l'industrie française", estime Thierry Marx

"La théorie du low cost a abîmé l'artisanat français et a quasiment détruit l'industrie française", a déclaré le chef étoilé Thierry Marx, sur franceinfo vendredi 25 décembre. Avec la crise sanitaire du Covid-19, certains Français ont redécouvert le plaisir de cuisiner et se sont tournés vers une autre consommation. "Dire que la théorie du 'pas cher' fonctionne, c'est faux. Il faut se battre pour l'économie de la qualité que l'on trouve avec les circuits courts", explique-t-il.

"Combattre" la malbouffe

Thierry Marx cite l'association Bleu-Blanc-Cœur qui se bat pour une démarche nutrition respectueuse de l'environnement : "Cela fait 20 ans qu'ils se sont impliqués sur la qualité des sols, du bétail et de sa qualité de vie, la qualité de vie des agriculteurs et leurs revenus."

Le chef étoilé veut "combattre" la malbouffe. "Un produit agréable à payer et à manger, cela fait partie de ce sens qu'il faut donner, explique Thierry Marx. Le circuit court permet d'éliminer un certain nombre de frais qui ne sont pas nécessaires et de tordre l'idée que le low cost serait mieux pour les gens qui ont moins de moyens. C'est une erreur, presque une malhonnêteté."

On fait ça depuis la monarchie de croire qu'on va produire des choses par chères pour des gens pauvres. Il faut aider à mieux manger et à mieux sourcer les produits. Thierry Marx, chéf étoilé à franceinfo

Thierry Marx a créé "Cuisine Mode d’Emploi(s)", une école de formation pour les personnes éloignées de l’emploi. Il est également co-fondateur du Centre Français d’Innovation Culinaire. Une façon pour lui de montrer "qu'il n'y a pas d'ascenseur social. Il y a un escalier social." Malgré la crise, "le secteur va se redresser. Les écoles hôtelières sont pleines, les CFA sont pleins, nous remplissons toutes nos formations. Je n'ai pas d'inquiétude."