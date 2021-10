Emmanuel Macron dévoile mardi "France 2030", un plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour créer des champions dans les technologies d'avenir. "Il faudra que ce soit accompagné d'un vrai plan d'évolution des compétences. Cela nécessite qu'on accompagne les salariés à hauteur de femmes et d'hommes", alerte Laurent Berger, le dirigeant de la CFDT dimanche 10 octobre, invité de Questions politiques sur France Inter et franceinfo.

"Il va falloir conditionner ces aides publiques aux entreprises. Il va falloir des logiques pour traiter correctement leurs sous-traitants, créer de l'emploi, créer de l'activité", assure le syndicaliste. "Je vais prendre un exemple, celui d'Alvance Aluminium Wheels, située à Diors dans l'Indre, qui fait des jantes en aluminium. Aujourd'hui, elle aurait besoin que les grands constructeurs, PSA, Renault, lui donnent une charge de travail, investissent pour qu'elle puisse s'adapter aux futurs véhicules électriques. Ils ne le font pas, en se disant 'bah si cette entreprise meurt, on ira chercher ailleurs les jantes dont on a besoin'. Il y a 16 milliards d'euros qui sont donnés à la filière automobile aujourd'hui : il faut que les grands constructeurs aient l'obligation - par exemple dans cette entreprise - de passer des commandes pour permettre à cette entreprise et ses salariés de vivre demain", explique Laurent Berger.