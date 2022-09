Une erreur fait perdre 60 millions d'euros à Électricité de Strasbourg

Une perte colossale. L'entreprise Electricité de Strasbourg (ES), filiale d'EDF, a perdu 60 millions d'euros dans la semaine du 5 au 10 septembre à cause d'un "dysfonctionnement", peut-être causé par une erreur humaine. La perte concerne une vente "erronée" d'électricité sur le marché, dans des volumes très importants.

L'opérateur a vendu sur les marchés, en deux fois, de l'électricité qu'il n'avait pas, et qu'il a donc dû racheter au prix fort, en raison de la flambée des cours de l'énergie. Une opération sensible qui a forcé RTE, le gestionnaire du réseau électrique, à solliciter en urgence des pays voisins pour parer à d'éventuelles coupures. "On a opéré sur les marchés de façon erronée des ordres pour des quantités inhabituelles", a expliqué Frédéric Thiry, directeur de la communication d'ÉS.

Pas de répercussion sur les clients de l'opérateur

Selon les premiers éléments de l'enquête interne, un "dysfonctionnement du système d'information" est à l'origine de cet incident détecté le 7 septembre, même si l'entreprise n'exclut pas non plus qu'une "erreur humaine soit à l'origine d'un emballement informatique". Le coût estimé de l'incident s'est élevé à 60 millions d'euros, a ensuite précisé l'entreprise.

Malgré l'ampleur de cette erreur, l'entreprise a fait savoir que le dysfonctionnement n'entraînerait "aucune conséquence" pour ses clients, "tant sur leur contrat que sur les prix". Electricité de Strasbourg produit des énergies renouvelables et fournit de l'électricité à quelque 560 000 abonnés au tarif réglementé. En 2021, son résultat net s'est établi à 66,7 millions d'euros.