Une entreprise suisse lance de l’eau de Paris en bouteille

C'est la première entreprise à avoir obtenu une autorisation préfectorale pour embouteiller et commercialiser l'eau de Paris. La société lausannoise BE WTR – qui se prononce "be water" - filtre l'eau souterraine de la capitale. Elle la met dans des bouteilles en verre dans son entrepôt de 300 m² dans le 18e arrondissement. Un des objectifs de l'entreprise est de respecter l'environnement en mettant en avant le circuit-court en étant plus proche de leurs clients pour éviter de transporter l'eau.

Des bouteilles exposées à l'usine Be WTR à Paris, le 11 septembre 2024 (ED JONES / AFP)

L'entreprise est déjà présente dans d'autres pays, mais aussi en France, à Nice. Elle a investi un million d'euros sur son site parisien. En apparence, pas de doute, c'est bien de l'eau alors quelle est la différence avec celle du robinet de Paris ? "L'eau du robinet de Paris est d'une très grande qualité déjà, reconnaît Jonathan McNicol, directeur général de BE WTR France. À notre petite échelle, parce qu'il y a beaucoup moins de litres, on peut avoir des filtres qui peuvent avoir un temps de contact plus important et on peut enlever les PFAS, les quelques résidus de pesticides s'il y en a."

Une eau plus filtrée avec plusieurs objectifs, détaille Mike Hecker, fondateur de BE WTR : "Séduire les Parisiens, offrir une eau locale toujours avec un goût très délicat et soyeux, respectueuse de l'environnement en offrant une eau en bouteille en verre complètement circulaire, embouteillée sur un site en plein cœur de Paris."

Le fondateur Mike Hecker pose pour une photo à l'usine Be WTR à Paris le 11 septembre 2024. (ED JONES / AFP)

"L'eau de Paris, on l'a au robinet"

L'entreprise a mis en place un système de consigne avec une bouteille réutilisable 200 fois. Mais pour Mélisande Seyzériat, coordinatrice générale de l'association Zéro Waste Paris, il existe une alternative bien plus simple : "Je ne sais pas ce qu'on entend par de 'l'eau soyeuse'. Je pense que c'est quelque chose de destiné à des gens qui ont énormément d'argent. On parle de l'eau de Paris donc on l'a au robinet."

La société suisse espère tout de même produire 6 millions de bouteilles par an. Selon le directeur général, le prix serait approximativement similaire à celui d'une eau minérale aux alentours d'un euro même si cela dépend des formats mais n'a pas donné de prix précis.