"Une aberration et une cruauté extrême" : une initiative populaire veut interdire le foie gras en Suisse

Produit phare des fêtes de fin d'année, le foie gras ne fait pas que des heureux, surtout du côté des défenseurs du bien-être animal. En Suisse, une initiative populaire propose même de l’interdire purement et simplement. Les listes de signatures certifiées - il en faut au moins 100 000 pour s’assurer du déclenchement d’une initiative populaire - vont être déposées à la Chancellerie fédérale à Berne, le jeudi 28 décembre, assure l'Alliance animale suisse à l'origine de la procédure.

En cause, notamment, le gavage des canards qui n’a rien de naturel. La preuve, c’est que la Suisse l’interdit depuis plus de 40 ans, au nom du bien-être animal. Interdire l’importation de foie gras serait donc logique, estime Jacqueline Lavanchy, élue de gauche dans la ville de Martigny. Comme elle l’a expliqué à la Radio télévision suisse, RTS : "Le genre de traitement qui est nécessaire pour produire le foie gras est une aberration et d'une cruauté extrême. Et ça, je crois que de plus en plus de gens le comprennent. Il ne peut pas y avoir de respect de l'animal dans des conditions pareilles. C'est impossible."

La Suisse, l'un des principaux importateurs de foie gras

L’argument aura plus de chances de convaincre en Suisse alémanique où on mange très peu de foie gras. En Suisse romande, en revanche, les sentiments seront plus partagés. L’ex-député de droite Jacques Bourgeois estime que c’est au consommateur de dire s’il veut acheter du foie gras ou non : "Une interdiction, ça voudrait dire une augmentation du tourisme d'achat au détriment du commerce en Suisse, au détriment de la gastronomie en Suisse", estime-t-il.

"Les gens iraient de l'autre côté de la frontière acheter ou consommer." Jacques Bourgeois, ex-député suisse à franceinfo

Le texte qui réclame l’interdiction de l’importation de foie gras a récolté plus de 100 000 signatures. C'est suffisant pour déclencher un vote, même si ces signatures doivent encore être authentifiées. Un "oui" à l’interdiction aurait des conséquences lourdes pour les éleveurs français. Avec le Japon, la Suisse est l’un des plus gros importateurs de foie gras en provenance de l’Union européenne.