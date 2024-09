Un habitant des Hauts-de-Seine remporte 22 millions d'euros au Loto, un record de gain pour 2024

(FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS / VIA AFP)

Le gagnant a appris la nouvelle en se rendant dans un bureau de tabac. Il prévoit d'arrêter de travailler et de consacrer sa vie aux voyages.

Un habitant des Hauts-de-Seine a remporté 22 millions d'euros au Loto le 24 juillet dernier après avoir joué dans un bureau de tabac à Montrouge, annonce la Française des Jeux dans un communiqué diffusé mardi 10 septembre. Il s'agit d'un record de gain pour le Loto en 2024.

Le joueur, occasionnel, a tenté sa chance en remplissant trois grilles flash et l'option second tirage. Il a ensuite accroché son ticket sur un tableau dans son entrée avant de partir en vacances. Ce n'est qu'à son retour qu'il vérifie son gain et apprend la nouvelle en se rendant dans un bureau de tabac.

"Lorsque l'on m'a annoncé que j'avais remporté le jackpot, j'ai explosé de joie. J'ai appelé ma conjointe et lui ai dit : assieds-toi, j'ai une grande nouvelle", déclare le gagnant. Sa femme est "restée choquée", témoigne-t-elle, et "ne réalise toujours pas". Le gagnant du Loto prévoit d'arrêter de travailler et de consacrer sa vie aux voyages. "Nous allons organiser un long séjour en Polynésie", ajoute-t-il. Le "premier plaisir" de ce couple des Hauts-de-Seine a été de célébrer cette nouvelle vie en passant une nuit dans "un grand hôtel parisien".

La combinaison gagnante était la suivante : 8, 11, 18, 40, 47 et le numéro chance 2. Un couple des Hautes-Pyrénées a également remporté 26 millions d'euros le 19 juillet dernier à l'EuroMillions.