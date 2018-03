L'UFC-Que Choisir lance une pétition pour changer le financement des compteurs Linky

La Cour des comptes a publié un rapport début février, soulignant que le déploiement du compteur communicant d'Enedis coûtera 5,4 milliards d'euros. Une somme supportée en partie par les consommateurs.

L'association ne veut plus que le consommateur mette la main à la poche. UFC-Que Choisir a lancé, jeudi 8 mars, une pétition pour que les consommateurs n'aient pas à payer le déploiement des compteurs électriques Linky. Le déploiement de Linky par Enedis, filiale d'EDF, a débuté il y a plus de deux ans et est encore en cours en France. Ce compteur communique les informations relatives à la consommation d'électricité des usagers directement au fournisseur.

"Vous allez payer 15 euros par an pendant dix ans pour permettre à Enedis d'installer un compteur communicant pour lequel vous n'avez aucune contrepartie", interpelle UFC-Que choisir dans une pétition qui a déjà recueilli plus de 47 000 signatures.

Des gains "insuffisants" pour le consommateur

L'association s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes publié début février. Ce document souligne que le déploiement du compteur communicant d'Enedis coûtera 5,4 milliards d'euros pour des gains aux consommateurs "encore insuffisants". Ainsi, seuls les ménages les plus précaires peuvent bénéficier d'un affichage dans leur lieu de vie sans surcoût.

"En l'état, les compteurs Linky ne sauraient donc garantir une meilleure maîtrise de la consommation énergétique par les ménages !" a estimé l'UFC-Que choisir. L'association demande aux autorités d'"améliorer le dispositif" et de "revoir les conditions de financement du compteur, et notamment les conditions de rémunération d'Enedis", que la Cour des comptes avait jugée "généreuses".