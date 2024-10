Zones à faibles émissions : le Grand Paris accorde de la souplesse aux véhicules Crit'Air 3

Ces véhicules, interdits à la circulation dans la zone à faible émission du Grand Paris à compter du 1er janvier 2025, pourront déroger à la règle 12 jours par an, comme à Lyon et à Toulouse.

Les véhicules polluants classés Crit'Air 3, interdits à la circulation dans la zone à faible émission (ZFE) du Grand Paris à compter 1er janvier 2025, pourront déroger à la règle 12 jours par an, comme à Lyon et à Toulouse, a annoncé lundi 7 octobre la métropole du Grand Paris. Les automobilistes détenteurs d'un véhicule Crit'Air 3, soit les voitures diesel immatriculées avant 2011 et les voitures à essence immatriculées avant 2006, pourront ainsi bénéficier d'un "pass ZFE 24 heures" qui leur permettra de circuler dans son périmètre "dans la limite de 12 journées pleines par an".

Ce pass pourra être activé "sur simple inscription préalable de l'automobiliste", a précisé dans un communiqué la métropole, invoquant davantage de "souplesse" pour les automobilistes. Environ 422 000 véhicules particuliers et 59 000 professionnels de la métropole du Grand Paris sont classés Crit'Air 3, selon une étude de l'atelier parisien d'urbanisme (Apur) de 2023. La ZFE concerne 77 communes des 131 de la métropole.

La ville de Paris va aider les professionnels dans l'achat d'un véhicule moins polluant

A l'issue d'une consultation, le président de la métropole du Grand Paris Patrick Ollier proposera d'augmenter le nombre de jours par an du "pass ZFE 24h". De son côté la mairie de Paris, qui doit voter cette semaine un avis sur la ZFE métropolitaine, a annoncé des aides de la Ville pour les professionnels, afin de "diminuer le reste à charge pour l'achat de véhicules moins polluants", notamment pour les TPE et PME, a précisé David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports. Ces aides pourront s'additionner à celles de la région, selon l'élu.

Les ZFE, très répandues en Europe là où la qualité de l'air est dégradée, visent à pousser les automobilistes à acheter des véhicules moins polluants, hybrides ou électriques, ou à utiliser les transports en commun et les modes de transports dits "doux". Douze grandes agglomérations françaises ont déjà mis en place une ZFE : Paris, Lyon, Aix-Marseille-Provence, Nice, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Reims, Rouen, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.