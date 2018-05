VIDEO. Projet Hyperloop : Elon Musk a presque fini de creuser son tunnel sous Los Angeles

Trois kilomètres de tunnel sous Los Angeles. Depuis 2013, Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a l'ambition de développer un système de transport révolutionnaire, baptisé Hyperloop, consistant en des capsules lévitant dans des tubes à base pression à une vitesse de plus de 1 000 km/h. L'homme d'affaires américain a dévoilé le 10 mai la première vidéo d'un tunnel creusé par son entreprise, la Boring Company, sur son compte Instagram.







Ce grand souterrain serait, selon Elon Musk, le futur de la circulation. L'entrepreneur considère les bouchons comme "une des choses les plus démoralisantes" aujourd'hui. Le monde rempli de tunnels qu'il imagine devrait permettre d'y pallier. D'ailleurs, ces souterrains permettront à des trains ultrarapides, mais aussi à des voitures de se déplacer plus vite, sous terre.

Selon la publication Instagram, les premiers trajets publics auront lieu d'ici quelques mois. A terme, Elon Musk imagine un prix de ticket "moins cher que le bus". Sur Twitter, l'homme d'affaires a également indiqué préparer un tunnel entre Washington et New York. Il prévoit aussi de débuter un autre tunnel entre Los Angeles et San Francisco, en 2019.