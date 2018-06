VIDEO. Pour lutter contre les émissions de carbone, ils ont inventé le "taxi volant"

Limiter les émissions de gaz à effet de serre devient une priorité de plus en plus urgente. Pour répondre à ce besoin, un taxi d’un nouveau genre a été inventé. Avec le Sea Bubble, plus question de rouler. Mieux encore ! Il permet de "voler" au-dessus d’un…fleuve.