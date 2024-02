Vacances d'hiver : voici les prévisions de circulation de Bison futé pour vendredi et ce week-end

C'est le début des vacances d'hiver pour la zone C. Dès vendredi 9 février, les académies de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse sont concernées par les départs. Ce week-end, la circulation sera un peu plus dense qu'à la normale, en particulier sur les axes reliant les grandes villes aux massifs montagneux où se situent des domaines skiables, selon les prévisions de trafic de Bison futé.

L'organisme de prévision a déjà placé en orange plusieurs zones pour le week-end, notamment l'Ile-de-France et l'est de l'Hexagone dans le sens des départs. Franceinfo fait le point sur la circulation routière pour vous aider à éviter les embouteillages.

Vendredi : des difficultés en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce vendredi sera vert pour la majorité de l'Hexagone, mais des difficultés de circulation sont cependant attendues "dans les agglomérations de Montpellier, Toulouse et Paris", prévient Bison futé. "Il est conseillé aux usagers de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14 heures et d'éviter la période de pointe de l'après-midi (entre 16 heures et 20 heures) pour les agglomérations de Montpellier et Toulouse", conseille l'organisme dans ses prévisions détaillées. "Les grands itinéraires en direction des Alpes du nord (A7, A43)" sont principalement concernés.

Dans le détail, Bison conseille d'éviter l'autoroute A7 (entre Lyon et Orange) de 16 heures à 18 heures, l'autoroute A72 (entre Nervieux et Saint-Etienne) de 16 heures à 18 heures, et l'A43 (entre Lyon et Chambéry) de 18 heures à 20 heures.

Les prévisions de circulation dans l'Hexagone le 9 février 2024, publiées par Bison Futé sur X. (BISON FUTE)

Samedi : des embouteillages à prévoir dans l'Est

Pour la journée de samedi, premier jour des vacances scolaires, Bison futé prévoit une circulation "difficile sur tous les grands axes autour de Montpellier, Toulouse et Paris". Le trafic sera plus dense "sur les axes en direction des massifs montagneux, en particulier sur les autoroutes A6 et A42". Les routes et autoroutes de France permettant de se rendre dans une station de ski seront très empruntées. Le 10 février marque aussi le premier jour de vacances de la zone sud des Pays-Bas. Un certain nombre de touristes néerlandais prendront donc la route pour se rendre dans des domaines skiables en France.

Bison futé conseille aux automobilistes d'éviter l'autoroute A6 (entre Auxerre et Lyon) de 7 heures à 14 heures, l'autoroute A43 (entre Lyon et Chambéry) de 10 heures à 16 heures, et la route nationale RN85, (entre Grenoble et Gap) de 9 heures à 14 heures.

Les prévisions de circulation dans l'Hexagone le 10 février 2024, publiées par Bison Futé sur X. (BISON FUTE)

Dimanche : feu vert pour la circulation

Bison futé prévoit une circulation habituelle sur tout l'Hexagone dimanche. Si vous pouvez décaler votre départ vers votre lieu de villégiature, partir ce jour-là reste le moyen le plus sûr d'échapper aux bouchons et à leur pollution. Autre solution : le train, moyen de transport utilisé par de plus en plus de passionnés de sports d'hiver.