Vacances d'été : les prix des billets de train "se sont envolés en France depuis deux ans" selon un spécialiste

Pour partir en vacances cet été, certains Français choisissent le train. A cause des coûts des péages pour les trains, les prix des billets augmentent depuis deux ans, d'après un spécialiste. C'est le "résultat d'un choix politique", explique Gilles Dansart.

Les prix des billets de train "se sont envolés en France depuis deux ans", estime samedi 22 juillet sur franceinfo Gilles Dansart, directeur du média d’information Mobilettre.com, spécialiste des questions relatives aux mobilités et aux transports.

>> REPORTAGE. "Ça pique un peu !" : à l’heure des vacances d’été, les prix des billets de trains jugés trop chers par les voyageurs

Selon le spécialiste, cette augmentation est "le résultat d'un choix politique", notamment à cause des coûts des péages pour les trains : "c'est 40% du prix du billet", explique Gilles Dansart. La disparition progressive des trains "classiques" au profit des TGV, à la technologie plus coûteuse, est un autre facteur d'explication. Et puis il y a la politique de la SNCF, qui "a décidé depuis 30 ans de baser sa tarification sur l'offre et la demande : plus il y a de demande, plus les prix s'envolent", déplore Gilles Dansart.

À cela s'ajoute le manque de places : "Il n'y en a plus assez dans les trains en période estivale pour répondre à la demande des Français". Le problème, selon le spécialiste, "c'est que des nouvelles rames, ça ne se commande pas en un jour. Entre 2013 et 2023, le nombre de rames de TGV est passé de plus de 500 à moins de 400". Un choix "anachronique, contre l'histoire", estime Gilles Dansart, "alors que les Européens ont envie de prendre le train plutôt que l'avion parce qu'ils ont conscience des nécessités de la décarbonation".

S'y prendre "très à l'avance" pour payer moins cher

Quant aux affirmations du ministre des Transports, que l'on paye le train moins cher en France que chez nos voisins européens, "ce constat n'est plus valide aujourd'hui", répond le spécialiste, parce que cette affirmation se base "sur une enquête de 2021, alors qu'on était encore dans la pandémie et qu'il n'y avait pas de crise de l'offre. Ce n'est pas une bonne année de comparaison".

>> Le Vrai du Faux. Le prix du train est-il en moyenne moins cher en France que chez nos voisins européens, comme l'affirme Clément Beaune ?

Pour payer moins cher son billet, Gilles Dansart recommande de "s'y prendre très à l'avance", ou bien "d'enchaîner les trains classiques comme les Intercités et les TER". Les trains de nuit aussi, peuvent être intéressants : "C'est une autre façon de voyager, plus lente mais plus économique".