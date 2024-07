Un Boeing de la compagnie Air Europa atterrit en urgence au Brésil après des turbulences ayant fait des blessés

Un avion de ligne d'Air Europa, un Boeing 787-9 Dreamliner qui se rendait de Madrid (Espagne) à Montevideo (Uruguay), a été contraint d'atterrir d'urgence lundi à Natal, au Brésil, après de "fortes turbulences" qui ont fait plusieurs blessés, a annoncé la compagnie aérienne.

La compagnie espagnole a expliqué sur le réseau social X que l'appareil avait "atterri normalement" à Natal et que "les blessés ont été pris en charge". "Un avion décollera de Madrid pour récupérer les passagers et poursuivre le voyage vers l'Uruguay", a-t-elle précisé. "Nous informons que nos clients déménagent à Recife, où ils séjourneront et se rendront ensuite à Montevideo. Natal était l'aéroport qui pouvait accueillir le plus rapidement les passagers ayant des besoins médicaux", a-t-elle ajouté lundi en fin d'après-midi.

Alors que le constructeur Boeing est pris dans une série noire, en raison de problèmes sur plusieurs modèles, les craintes relatives aux turbulences sont revenues sur le devant de la scène après la mort d'une personne à bord d'un Boeing 777 lors d'un vol de la compagnie Singapour Airlines, en mai.

Trois des quatre modèles d'avions commerciaux fabriqués par le groupe américain sont visés par une enquête de l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile.