Les trottinettes électriques font enfin leur entrée dans le Code de la route

Un décret qui encadre leur usage a été publiée au Journal officiel, vendredi 25 octobre. L'âge minimum du conducteur est fixé à 12 ans. Rouler sur le trottoir sera en principe interdit. Une amende de 135 euros est prévue en cas d'infraction.

La fin du flou juridique sur les trottinettes électriques. Un décret qui encadre leur usage a été publiée au Journal officiel, vendredi 25 octobre. Le texte, appelé à entrer en vigueur en partie samedi et en partie au 1e juillet 2020, modifie le code de la route et s'adresse aux usagers, aux collectivités territoriales et aux forces de l'ordre.

Il vise à "définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel", motorisés ou non motorisés, présentés comme de "nouvelles catégories de véhicules".

Âge minimum fixé à 12 ans

Les "engins de déplacement personnel motorisés" ne peuvent transporter qu'un conducteur "âgé d'au moins 12 ans". Autrement dit : impossible de monter à deux sur une trottinette électrique. Le texte interdit au conducteur de "pousser ou tracter une charge ou un véhicule" ou de "se faire remorquer par un véhicule".

En ville, les trottinettes devront rester sur les pistes cyclables lorsqu'elles existent. Rouler sur le trottoir sera en principe interdit, mais pourra être exceptionnellement autorisé. Une amende de 135 euros est prévue en cas d'infraction. Toujours en ville, il sera possible de garer sur les trottoirs "à condition de ne pas gêner les piétons", selon le décret.

1 500 euros d'amende pour une véhicule pouvant dépasser les 25 km/h

Le port du casque et d'un gilet réflechissant devient obligatoire dans le cas, exceptionnel, où l'usage de ce type de véhicule est autorisé sur route hors agglomération. Il sera également interdit de rouler avec des écouteurs sur les oreilles et une amende de 35 euros est prévue si le conducteur est pris en faute.

La vitesse maximale autorisée pour les trottinettes électriques est de 25 km/h. Le texte rend passible d'une amende de jusqu'à 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) quiconque roule avec une trotinette motorisée conçue pour dépasser cette vitesse. Certains constructeurs permettaient à leurs engins d'aller jusqu'à 40, voire 80 km/heure.