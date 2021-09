Transports : sept heures sans voiture à Paris

Dimanche 19 septembre, elles ne sont pas les bienvenues dans de nombreuses villes en France. Une journée sans voiture est organisée, notamment à Paris. "Cette interdiction concerne les voitures, les scooters, les motos, même électriques, dans tout Paris intra-muros. Seuls les taxis, les VTC, les bus, les véhicules de secours ou encore les camions de déménagement peuvent circuler", détaille la journaliste de France Télévisions Béatrice Gelot, en duplex depuis la Place de la Concorde.

135 euros d'amende pour les contrevenants

Dans l'hypercentre et sur les Champs-Élysées, il n'y a que les taxis et les bus qui sont autorisés à passer. L'interdiction va durer jusqu'à 18 heures. Si certains osent braver cette interdiction, "ils risquent tout simplement 135 euros d'amende", rappelle Béatrice Gelot. C'est la septième édition de cet événement à Paris. La maire Anne Hidalgo voudrait "aller encore plus loin puisqu'elle veut mettre en place une zone à trafic limité dans le cœur historique de la capitale à partir de l'été 2022", ajoute la journaliste.