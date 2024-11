Transports sanitaires : des taxis d'Auvergne-Rhône-Alpes vont bloquer lundi l'accès à Lyon et à ses hôpitaux

Des taxis de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'apprêtent à bloquer lundi 2 décembre au matin les accès à la ville de Lyon et à ses hôpitaux, rapporte vendredi France Bleu Saint-Étienne Loire. Ils protestent contre la nouvelle tarification du transport médical.

Des convois doivent partir du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Loire, de l'Isère, de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône, selon France Bleu Saint-Étienne Loire. La confirmation a été obtenue auprès du président de l'Union syndicale des Taxis de la Loire, Benoît Galliou et auprès du président de la FNAT (Fédération nationale des artisans du taxi) en Haute-Loire, Éric Tarvernier.

Jusqu'à 30 km de détour pour les patients

Les chauffeurs de taxis s'opposent à la nouvelle convention de l'Assurance maladie qui réduit notamment les tarifs des transports de patients et qui doit entrer en vigueur en janvier 2025. Selon sa nouvelle version, les patients devront partager avec d'autres malades leur taxi ou leur véhicule sanitaire léger (VSL), avec un détour de 10 kilomètres possible par passager, dans la limite d'un détour total de 30 kilomètres, et le délai d'attente du transport sanitaire partagé, avant et après les soins, ne devra pas dépasser 45 minutes.