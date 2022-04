Transports : quand la RATP loue ses dépôts de bus à des livreurs pendant la journée

Un camion Amazon dans un dépôt de bus de la RATP, à Paris : l'image peut surprendre. Pourtant, elle n'a rien d'anormal. La régie de transports en commun parisiens loue désormais une partie de ses sites à des livreurs. "On s'est posé la question de l'utilisation de ces centres bus, qui sont des grands espaces vides en journée", raconte vendredi 8 avril Stéphanie Bourgeais, à la tête de la nouvelle filiale de la régie qui imagine des solutions pour la ville. "Que pouvait-on en faire ?" La location s'est donc imposée comme une solution.

Désormais, tous les matins, dans le centre bus situé près de la porte d'Orléans, dans le 14e arrondissement de Paris, la journée démarre comme avant et les bus quittent le dépôt. "On vient chercher le bus tôt le matin et on le sort pour aller déposer les gens", détaille Nicolas, chauffeur qui part pour la journée sur la ligne 59. "On est là une grande partie de la semaine."

Deux mondes se croisent dans la journée

C'est dans la matinée que le décor change. Un camion Amazon vient se garer sur une place de bus. "Ça m'a surpris" au début, reconnaît Sadio, le chauffeur. Il décharge ses colis. "Je n'étais pas habitué à livrer dans un dépôt de bus." Deux mondes se croisent et se rencontrent dans ces dépôts. "Au début, c'était un peu 'ric rac' mais là ça se passe bien avec les chauffeurs. Ils me voient tous les jours, on se dit bonjour et on échange un peu."

Pour pouvoir utiliser ces dépôts, Amazon a remporté l'appel d'offres de la RATP pour la location de douze places de bus. "Ici, vous avez une zone balisée au sol où on décharge les marchandises. Des petits véhicules viennent les prendre puis des vélos cargos pour livrer le quartier", détaille Véronique Bennegent, chargée à la RATP de développer ces offres. Mais ces livraisons ne sont possibles que dans la journée : chaque soir, le locataire laisse la place aux 200 bus de retour pour la nuit.

"Quand ils ont fini, tout doit être enlevé !" Véronique Bennegent, chargée à la RATP de développer l'offre de locations des dépôts de bus à franceinfo

Amazon n'est pas la seule entreprise à louer des places à la RATP : Chronopost et Ecolotrans - une entreprise qui revendique une livraison du dernier kilomètre écologique, sont aussi des locataires. Pour la RATP, l'intérêt est double : "Notre gain est un loyer supplémentaire, un petit plus, explique Stéphanie Bourgeais, qui refuse de donner le prix. C'est aussi une question d'image parce que personne n'avait pensé à ça. C'est montrer notre capacité d'innovation." La RATP prépare aussi l'avenir car dans trois ans les bus parisiens seront ouverts à la concurrence. Il faudra donc compenser et la régie se diversifie donc dès à présent : nouvelles mobilités, télécom, gestion de l'énergie ou encore immobilier.