Transports : Marseille, Lille… Ces villes qui veulent moins de voitures

J. Nény, C. Colnet, B. Garguy-Chartier, V. Le Roux, C. La Rocca, A. Cohen

Certaines grandes métropoles cherchent à se débarrasser des voitures dans les rues. Reportage à Marseille et Lille, où deux dispositifs entreront bientôt en vigueur.

Les habitants d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône) peuvent se débarrasser ou vendre leur voiture polluante en échange de transports en commun gratuits durant six mois. Depuis le 1er septembre, les véhicules les plus polluants n'ont déjà plus le droit de circuler dans toute l'agglomération marseillaise. Le nouveau dispositif pourrait entrer en vigueur d'ici quelques semaines.

Lille lutte également contre la pollution

Selon Santé publique France, la pollution de l'air tue chaque année 2 600 personnes, rien qu'à Marseille. La métropole de Lille (Nord) cherche elle aussi à lutter contre la pollution. Un projet sera testé à partir de septembre 2023 : pour chaque trajet évité aux heures de pointe, sur l'une des deux principales autoroutes qui desservent la ville, la métropole offrira un écobonus de 2 euros, limité à 80 euros par mois. Le dispositif coûtera 9 millions d'euros.